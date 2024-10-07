Путин подписал закрытый указ, которым отправил в отставку большую группу силовиков – СМИ
Российский диктатор Владимир Путин подписал закрытый указ, который датируется 3 октября. Этим документом он отправил в отставку большую группу силовиков, среди которых главы следственных управлений СК РФ, высокопоставленные чиновники из МЧС и МВД.
Об этом сообщил российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Там опубликовали полный текст документа. Так, указом Путина отправлены в отставку:
– глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов;
– глава СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левита;
– замначальника ГУ МВД по Саратовской области Ростислав Лесников;
– замдиректора Департамента оперативного управления МЧС Александр Молчанов;
– начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин;
– руководитель управления контроля за следственными органами ГСУ СКР Сергей Проконов;
– глава СУ СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков;
– начальник Управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко (был арестован по обвинению в коррупции);
– начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.
Кроме того, этим же указом Путин провел ряд назначений в силовом блоке РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве в армию. С октября по конец декабря 2024 года Кремль планирует призвать в войско 133 тыс. граждан РФ.
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