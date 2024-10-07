Путин подписал закрытый указ, которым отправил в отставку большую группу силовиков – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин подписал закрытый указ, который датируется 3 октября. Этим документом он отправил в отставку большую группу силовиков, среди которых главы следственных управлений СК РФ, высокопоставленные чиновники из МЧС и МВД.

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Об этом сообщил российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Там опубликовали полный текст документа. Так, указом Путина отправлены в отставку:

– глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов;

– глава СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левита;

– замначальника ГУ МВД по Саратовской области Ростислав Лесников;

– замдиректора Департамента оперативного управления МЧС Александр Молчанов;

– начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин;

– руководитель управления контроля за следственными органами ГСУ СКР Сергей Проконов;

– глава СУ СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков;

– начальник Управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко (был арестован по обвинению в коррупции);

– начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Кроме того, этим же указом Путин провел ряд назначений в силовом блоке РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве в армию. С октября по конец декабря 2024 года Кремль планирует призвать в войско 133 тыс. граждан РФ.

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