Создают 'атмосферу страха': разведка Британии рассказала, как в России ограничивают доступ к правдивой информации

Российские власти продолжают усиливать контроль над доступом к СМИ и информации в РФ, прежде всего ограничивая использование цифровых телекоммуникаций. Зафиксировано замедление трафика в мессенджере WhatsApp и наблюдаются перебои в работе видеоплатформы YouTube.

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Последнюю планируется полностью заблокировать в сентябре 2024 года. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в соцсети Х министерства обороны Великобритании.

Там напомнили, что 12 июля депутат Государственной думы России Антон Немкин объяснил замедление трафика WhatsApp попытками якобы ограничить возможность общения экстремистских групп, оппозиционных активистов и тех, кто выступает против войны в Украине.

Отмечается также, что администрация президента РФ, по всей вероятности, полностью заблокирует YouTube в сентябре 2024 года. YouTube является относительно популярным в России и использовался оппозиционными активистами, в частности покойным Алексеем Навальным, для распространения критики российского правительства.

"Как и недавний запрет независимых медиаорганизаций и ограничение других безопасных средств коммуникации, эти меры ускоряют долговременную тенденцию к усилению государственного контроля над доступом к СМИ и информации в России", – подчеркнули в британской разведке.

Там считают, что ограничения доступа к социальным сетям, вероятно, направлены на то, чтобы обеспечить доступ российского населения только к тем медиа, которые отвечают контролируемым правительством нарративам. Такой подход позволит упростить надзор за потенциальными инакомыслящими и создаст "атмосферу страха и самоцензуры" среди тех, кто может быть критически настроен к режиму.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW считают, что в России пытаются поддержать усилия Кремля по подготовке российской общественности к длительной войне, обещая, что диктатор Путин выполнит свою цель "разрушить украинскую государственность в течение десяти лет".

– В ГУР рассказали, что россияне все больше теряют интерес к развязанной РФ полномасштабной войне против Украины, новости об "СВО" вызывают у граждан государства-агрессорки усталость, недовольство и раздражение. Одной из причин этой тенденции есть то, что для россиян все более очевидной становится пропасть между рассказами пропагандистов и реальностью.