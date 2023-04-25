Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер": в Новосибирске обнаружили массовое захоронение. Видео
В Новосибирске нашли место многочисленных захоронений российских наемников ЧВК "Вагнер". Речь может идти о примерно 200 могилах с российскими флагами и венками от частной военной компании.
Об этом сообщили местные СМИ, обнародовавшие соответствующее видео, снятое на Гусинобродском кладбище города.
Как видно из кадров, один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти. Судя по надгробным табличкам, все они погибли в период с ноября 2022 года по январь 2023 года.
Почти на всех могилах есть специфические венки, с которыми ассоциируют ЧВК "Вагнер" – они сделаны из черного целлофана, напоминающего мусорные мешки. Возможно даже из тех самых, в которых их сюда привезли. Венки украшены бумажными цветами и пятиконечными звездами в центре.
Также на некоторых могилах в этом квартале кладбища есть венки из искусственных цветов в цветах русского триколора.
Таких могил насчитали здесь около двухсот. Одно из местных российских изданий, опубликовавшее видео, утверждает, что подтвердило подлинность захоронений.
Как сообщал OBOZREVATEL, в разных регионах России, а также на территории оккупированной Луганщины обнаружили семь массовых захоронений наемников ППК "Вагнер". В общей сложности на них похоронены по меньшей мере 995 человек. Таким образом, как любит комментировать смерть бойцов глава ЧВК Евгений Пригожин, их контракт закончился.
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