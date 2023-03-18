"Снять все санкции и иски против России": в МИД РФ назвали новые условия мирных переговоров с Украиной

Россия готова к дипломатическому урегулированию спровоцированной ею полномасштабной войны с Украиной, но только при условии снятия с РФ всех санкций и исков в международных инстанциях. Также Москва продолжает настаивать на прекращении поставок оружия в Украину и "международного признания новых территориальных реалий".

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Об этом в комментариях российским СМИ заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского она назвала "оторванным от реалий набором ультимативных требований".

"Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. Среди них вывод войск из "российских" регионов – "ДНР", "ЛНР", Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской формулы – достичь с помощью Запада капитуляции России", – сказала Захарова, продемонстрировав незаурядные чудеса догадливости.

При этом она заявила, что "Москва не воспринимает язык ультиматумов" и продолжит настаивать на притеснениях против Украины.

"Устойчивый мир возможен при прекращении поставок оружия в Украину, закреплении безъядерного статуса, закреплении гарантий прав русскоязычной части населения, возвращении государства к нейтральному внеблоковому статусу, международному признанию новых территориальных реалий и демилитаризации", – заявила представитель МИД РФ.

Как известно, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским формула мира включает десять пунктов, предусматривающих выведение российских войск и прекращение боевых действий, восстановление территориальной целостности Украины, недопущение эскалации, фиксацию завершения войны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 марта Международный уголовный суд объявил, что обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в военных преступлениях и выдал ордер на его арест. После этого снятие международных санкций против России возможно только после выдачи международного преступника Путина суду в Гааге.

В Москве уже успели заявить, что для них решения суда в Гааге не имеют никакого значения, потому что Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда.

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