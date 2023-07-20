Снова виноваты США: в РФ придумали оправдание, почему Путин испугался лететь на саммит БРИКС

В России придумали очередное оправдание для президента РФ Владимира Путина, который побоялся ехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую республику. Российский диктатор якобы узнал, что "американцы и британцы" намереваются сбить его самолет.

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Такую экзотичную версию выдал в эфире пропагандистского шоу на государственном канале "Россия 1" так называемый политолог Сергей Марков, ранее не раз отличившийся распространением фейков и диких теорий заговора. Подобная версия привела в ступор даже пропагандистку Ольгу Скабееву.

В эфире пропагандистского шоу Скабеевой Марков выдал версию причин отказа Путина от личной поездки на саммит БРИКС в ЮАР.

"По БРИКСу совсем коротко скажу. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы, британцы будут сбивать (президентский самолет. – Ред.). Им было заранее известно", – попытался подправить поблекший имидж российского диктатора Марков.

В его версии в заговоре с целью ликвидировать Путина кроме США и Британии участвовал также высокопоставленный чиновник из ЮАР, который, как уверяет Марков, попытался взять российского президента на "слабо" и заявил, что ЮАР выполнит ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест Путина. Тем самым вице-президент также, мол, попытался "подставить" главу ЮАР.

"Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. У него конфликт с президентом ЮАР. И он придумал вот эту "пулю", как объяснить, почему Путин не приедет, что его якобы могут задержать", – выдал "политолог".

Подобный полет фантазии оказался слишком масштабным даже для Скабеевой.

"Это была конспирологическая версия!" – заявила она.

На что Марков возмущенно парировал, что говорит "правду чистую".

Ранее стало известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд, не приедет на саммит группы стран БРИКС в Южно-Африканской Республике 22-24 августа. Там ему угрожал арест, поскольку ЮАР входит в список 118 стран, ратифицировавших Римский устав.

Вместо Путина на саммит поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Кроме РФ все страны объединения их лидеры на саммите будут представлять лично.