Снова бряцание оружием: в ISW объяснили, почему именно сейчас Россия испытала ракету 'Ярс'

В российском министерстве обороны 1 марта заявили об успешном проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Это произошло на фоне озвученных накануне президентом РФ Владимиром Путиным угроз о том, что у России, мол, есть оружие, способное наносить удары по странам Запада.

Москва продолжает "бряцание" ядерным оружием, однако ключевой целью шантажа является запугивание западных стран, реальное применение "ядерки" Россией маловероятно. В этом убеждены аналитики Института исследования войны (ISW).

В новом отчете ISW напомнили, что 1 марта в России похвастались проведением успешного учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс", оснащенной ракетой залпового наведения. Это стало закономерным продолжением избранной Кремлем тактики ядерного шантажа и устрашения – впрочем, маловероятно, чтобы от угроз Кремль решился перейти к действиям.

"Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля подчеркнул, что Россия владеет оружием, которое может нанести удар по странам Запада. ISW продолжает оценивать, что Кремль часто использует ядерное бряцание, чтобы внушить страх западной аудитории и ослабить поддержку Украины Западом, и что использование Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно", – убеждены аналитики.

Стратегический комплекс "Ярс" (РС-24), в основе которого – твердотопливная межконтенинтальная баллистическая ракета – на вооружение российской армии поступил в 2009 году.

Он оснащен головной частью, которая может разделяться в зависимости от модификации на 3-4 блока мощностью по 300-500 килотонн или на 6 блоков мощностью по 150 килотонн.

Каждый из блоков, как заявляется, способен поражать отдельную цель.

Задекларированная скорость полета ракеты – до 14 махов. Цели, как уверяют в России, она способна поражать на расстоянии 10 тысяч километров. Также пропагандисты РФ утверждают, что ни одна система ПРО якобы не способна сбить эту ракету, а заряд "Ярса" способен полностью уничтожить небольшой город.

Напомним, ранее в ISW объяснили, почему Путин в обращении к Федеральному собранию заговорил о ядерном оружии и диалоге с США. Так диктатор, вероятно, пытался привлечь к себе внимание.

И ему это удалось: накануне, 1 марта, в НАТО отреагировали на перманентные угрозы РФ применить ядерное оружие. Там считают разговоры главы Кремля блефом.

Должностные лица альянса подчеркнули: российский диктатор четко знает, какие последствия ожидают Россию в случае применения ею ядерного оружия. Все его угрозы являются попыткой запугивания, а не свидетельством реальных намерений.