'Сначала вспышка, а затем разрывы': в ГУР обнародовали радиоперехват, подтверждающий сбитие российского самолета А-50

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У накануне, 23 февраля. Разведчики перехватили переговоры между членами экипажа прикрытия Су-35, в ходе которых те обговаривали уничтожение самолета.

Перехваченные переговоры опубликованы в Telegram-канале ГУР. Разведчики также добавили: после поражения российское командование приказало срочно прекратить выполнение задач еще нескольким военным самолетам РФ: они должны были нанести удары вблизи Авдеевки.

По данным военной разведки Украины, самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море. Последний раз в небо А-50У поднялся 23 февраля в 15:50 с военного аэродрома "Ахтубинск". Он должен был выполнять поставленные задачи вблизи Приморско-Ахтарска и Зернограда.

Но ближе к вечеру что-то для оккупантов пошло не так. В 18:45 станции радиотехнической разведки ГУР зафиксировали резкое прекращение в указанном районе работы радиолокационного комплекса "Шмель", которым был оборудован российский А-50У.

А перехваченные разведчиками переговоры между членами экипажа прикрытия Су-35 раскрыли секрет исчезновения: те обсуждали между собой огневое поражение модернизированного ДРЛО А-50У.

"Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы", – отметили в ГУР.

В разведке отметили, что уничтожение вражеского самолета ДРЛО явилось результатом совместной операции ГУР МО Украины и Воздушных Сил ВСУ. Дополнительным подтверждением ее успешности разведчики назвали приказ российского командования прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, выполнявших задачи вблизи населенного пункта Миллерово.

"Часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки", – добавили в ГУР.

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