Найдены тела членов экипажа: СМИ рассказали, сколько оккупантов погибло в результате сбития А-50 в Краснодарском крае

В России в районе места падения сбитого накануне, 23 февраля, самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 найдены тела членов экипажа. Погибли минимум десять российских оккупантов.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Члены экипажа этого редкого самолета-разведчика являются действительно штучными специалистами, подготовка которых требует очень много времени и средств.

"Как стало известно ВЧК-ОГПУ, на месте крушения самолёта-разведчика А50 в Краснодарском крае обнаружены останки 10 погибших членов экипажа", – отмечено в сообщении.

В общей сложности на борту сбитого самолета могли находиться 15 российских специалистов. Ведь, согласно данным из открытых источников, экипаж А-50 состоит из 5 членов экипажа летного состава и 10 операторов расчета радиолокационного дозора.

Шансов на спасение у находившихся на борту не было: на самолете нет ни парашютов, ни катапульт, отмечал в эфире "Мы Украина" авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, россияне могли не видеть потребности в подобных мерах предосторожности, ведь считалось, что самолеты, подобные А-50, невозможно сбить.

"Понимаете, эти самолеты не сбивают. Сбитие такого самолета считается невозможным. И когда его первый раз сбили, я говорил, что теперь все эти командиры должны побриться наголо, помазать голову зеленкой и сделать себе харакири. Потому что это позор, который невозможно смыть", – подчеркнул Криволап.

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

Перед началом полномасштабного вторжения у России было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У.

Самолеты А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Самолеты ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Считалось, что эти самолеты невозможно сбить. Однако Силы обороны впервые разрушили этот стереотип 14 января, когда поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тогда был сбит, а Ил-22 – поврежден.

Во второй раз миф о неуязвимости российского А-50 был опровергнут накануне.