Сначала хотели Киев 'за три дня': россияне стали бояться атак беспилотников и украинских диверсий

Фиаско планов быстрой победы России в войне против Украины из серии "Киев за три дня" и сообщения о масштабных потерях на фронте вызвали сдвиг в массовом сознании граждан страны-агрессора. Впервые с начала полномасштабного вторжения в суверенное государство они начали бояться перехода боевых действий на территорию РФ.

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Такие результаты показало исследование "Национальный индекс тревожности", проведенное компанией КРОС. Их опубликовало российское издание "Коммерсантъ", при этом не предоставив каких-то графиков или скриншотов с данными.

Отмечается, мол, россияне признались, что основными поводами для страхов у них являются "диверсии украинских военных", а также атаки беспилотников, которые в последнее время стали нормой не только для приграничных регионов, но и для Москвы, Санкт-Петербурга.

В частности, наибольший страх в первом квартале 2023 года граждане государства-террориста испытывали из-за диверсий на территории страны. Суммарный индекс тревожности, связанный с ними, составил 683,4 медиаюнга (применяемая в исследовании единица воспроизводства тревоги). Авторы исследования заявили, что больше всего россиян обеспокоил "рейд группы диверсантов" в Брянскую область 2 марта.

Также жителей страны, которая напала войной на суверенное государство, беспокоят регулярные атаки "украинских" беспилотников по регионам, которые находятся далеко от фронта. Речь идет о "бавовнах" в Тульской, Калужской и Московской областях. Тревожность у россиян вызывают и постоянные сообщения ФСБ о предотвращении терактов и задержании людей, якобы причастных к их подготовке.

На втором месте среди страхов граждан РФ – ход войны (634,6 медиаюнга). РосСМИ указывают, мол, в 2022-м военные действия в Украине были основным источником тревожности россиян, но в начале этого года они уступили происшествиям внутри РФ. Хотя пропагандисты утверждают, что россияне озабочены "сроками завершения войны и затяжными боями в Бахмуте".

"И для СМИ, и для соцмедиа одна из наиболее чувствительных тем – потери российских войск. В соцсетях высказываются различные версии и догадки о размере "реальных" потерь", – отметили авторы российского исследования.

На третьем месте среди основных страхов граждан РФ внезапно оказался "конфликт" вокруг Киево-Печерской лавры и "гонения" УПЦ МП в Украине. Эта тема набрала почти в шесть раз меньше, чем диверсии и война – 136,7 медиаюнга. Но исследователи утверждают, якою судьба московских попов в Украине "волнует" россиян даже больше, чем мобилизация (118,8), рост цен и падение уровня жизни (106,9), "наступление нейросетей" на человека (92,3), взрывы бытового газа (88,7), а также износ импортной техники и дефицит запчастей (39,8) в их собственной стране.

Российские эксперты ранжировали страхи соотечественников на основе анализа новостей в СМИ ("медиаиндекс"), а также постов и комментариев в соцсетях ("соцмедиаиндекс"). Если какая-то тема активно освещалась в росСМИ, но не находила отклика среди пользователей соцсетей, авторы исследования относили ее к "псевдострахам" россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в России нарастает паника из-за вероятных ударов Украины "по Москве" 9 мая. Также пропагандисты не исключают, что анонсированное контрнаступление ВСУ может сопровождаться десятками "мелких, но резонансных и болезненных ударов" по городам РФ.

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