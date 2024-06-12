СМИ: ГУР осуществило кибератаку на аэропорты и ресурсы госвласти РФ
Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело масштабную кибератаку на российские государственные ресурсы и аэропорты. Взлом работы киберресурсов страны-агрессора произошел в так называемый "день России".
Как отметил "Укринформ", ссылаясь на свой источник в ГУР, атаки осуществляются на ресурсы московского "Домодедово", аэропортов в Саратове и Южно-Сахалинске. Из-за этого задержан ряд рейсов.
В частности, из-за атаки задерживаются авиарейсы, и россияне не могут вылететь в Сочи, Бодрум, Москву. Самолеты агрессоров приходится перенаправлять на запасные аэродромы в Самару или Ульяновск.
Кроме того, украинские разведчики взяли под контроль государственный сервер Госдумы Ставропольского края. Специалисты ГУР разместили на нем баннер с надписью "Держитесь, мы вас освободим!", а затем вывели сервер из строя.
Также подверглись атаке ресурсы Совета федерации Федерального собрания РФ.
"День так называемой России продолжается, у подданных Путина сегодня будет еще много подобных "подарков" в праздник", – цитирует издание представителя разведки.
Как сообщал OBOZ.UA, кибергруппировка "BO Team" "положила" московского интернет-провайдера "Риалком". Результаты удивляют даже специалистов. Выведены из строя более 10 тысяч коммутаторов провайдера и веб-сайт компании, полностью уничтожены базы данных всех клиентов.
Также киберспециалисты ГУР провели кибератаку против российского онлайн-сервиса компании 1С. Компания 1С специализируется на поддержке и разработке компьютерных программ по ведению деловых баз данных.
Также украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберспециалистами Службы безопасности Украины, уничтожили два российских дата-центра. Речь идет о центрах обработки данных, которыми воспользовался русский военно-промышленный комплекс.
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