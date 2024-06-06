Хакеры BO Team сломали российский 'Риалком' и стали Робин Гудом для его клиентов

Успешная охота кибергруппировки "BO Team" продолжается. Его очередной жертвой стал московский Интернет-провайдер "Риалком". Результаты удивляют даже специалистов. Выведены из строя более 10 тысяч коммутаторов провайдера и вебсайт компании, полностью уничтожены базы данных всех клиентов.

Как следствие, на несколько суток было прекращено предоставление услуг Интернета и связи для около 3500 юридических лиц и десятков тысяч физических лиц. Как отметили в BO Team, которое взяло на себя ответственность за кибератаку, многие клиенты Риалком являются представителями крупного бизнеса и государственного сектора, в том числе принадлежащими к оборонному сектору. Суммарные потери компании и ее клиентов могут достичь сотен тысяч долларов. Об оттоке клиентов через киберинцидент и говорить нечего.

Атака была настолько мощной, что услуги оплаты и личные кабинеты клиентов удалось восстановить только через неделю. Украинские кибервоины выступили еще и в роли Робин Гуда. Благодаря их искусным действиям, Риалком, даже не заметив, не по своей воле, неожиданно вернул своим клиентам более 13 млн рублей.

Сама компания не нашла ничего лучше, чем просто сообщить, что с 26 на 27 мая ее инфраструктура сети связи подверглась атаке. При этом отметила, что не готова рассказать, как произошел излом. Лишь подсластила пилюлю тем, что, мол, персональные данные клиентов не пострадали.

Однако кибервоины по этому факту придерживаются иного мнения. Ведь когда они сломали "Риалком", обнаружили незаурядные пикантные подробности его деятельности. В их руки попала доказательная база, свидетельствующая, что этот провайдер целенаправленно и на постоянной основе "сливал" все обо всех своих клиентах прямо в ФСБ.

Украинские хакеры давно задались целью не отставать от коллег из передовой. Хотя далеко не все их массированные атаки на властные структуры и постоянно масштабируемые бизнес становятся публичными. Несмотря на это, они существенно снижают уровень налогов в российский бюджет, а значит – финансирование кремлевским режимом захватнической войны. Кроме того, разрушают благоприятную среду для российского бизнеса и вызывают чувство тревоги у граждан, что российские власти не могут обеспечить безопасность бизнеса и персональных данных.

Тем временем BO Team продолжает свою кропотливую ежедневную кибервойну с врагом в режиме 24/7. С ее результатами в онлайн-режиме можно подробно знакомиться на ТГ-канале группы https://t.me/BO_Team_UA