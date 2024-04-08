Хакеры, которые могут быть связаны с СБУ, уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК, нефтегаз и телеком

Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберспециалистами Службы безопасности Украины, уничтожили два российских дата-центра. Речь идет о центрах обработки данных, которыми пользовался российский военно-промышленным комплекс.

Также вследствие атаки пострадали нефтегазовые и телекоммуникационные отрасли страны-агрессора. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные проинформированные источники.

Под атаковал оказался облачный сервис OwenCloud. На этом дата-центре свои данные содержали более 10 тыс. юридических лиц. Речь идет о предприятиях российского военно-промышленного, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов. Также в дата-центре содержались данные крупных телекоммуникационных компаний.

Среди этих компаний были Уральский завод гражданской авиации, конструкторское научно-производственное предприятие "Рубин", Уральский завод спецтехники, а также "Газпром", "Трансгаз", "Лукойл", "Роснефть" и "Норильский никель". Среди телекоммуникационных компаний – "Ростелеком", "Телеком" и "МегаФон".

Источники OBOZ.UA рассказали, что это была совместная операция украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ. В результате работы было уничтожено более 300 терабайт данных.

Специалисты вывели из строя 400 виртуальных и 42 физических сервера, на которых размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами на предприятиях. Также источники сообщили, что уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.

Напомним, в марте украинские хакеры совершили масштабную атаку более чем на 100 российских веб-сайтов. Это привело к значительным финансовым потерям, которые оцениваются в миллиарды долларов.

Ранее хакеры Главного управления разведки МО Украины атаковали такие государственные сайты России, как "Стандартинформ", "Станкопром", "ГУ "ВО Минфина России". По результатам атаки были уничтожены десятки терабайтов информации, зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей и находящиеся на них данные.

Также киберспециалисты ГУР удачно атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.