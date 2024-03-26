'Смешной анекдот, давай другой': Патрушев обвинил в теракте в 'Крокусе' Украину, россияне его высмеяли

Вслед за рядом российских пропагандистов, должностных лиц и самим российским диктатором Владимиром Путиным, "виновника" теракта в "Крокус Сити Холле" назвал и глава совбеза РФ Николай Патрушев. Отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что за организацией нападения стоит не ИГИЛ, а "конечно, Украина".

Соответствующее видео тиражируют российские пропагандисты. На это заявление Патрушева бурно отреагировали комментаторы в российских пабликах, часть из них руководителя Совбеза подняла на смех.

Встретив Патрушева где-то в кулуарах Совбеза, один из российских журналистов поинтересовался у него, кто стоит за нападением в "Крокус Сити Холли", в результате которого погибли более 130 россиян. Тот, не останавливаясь, бросил через плечо: "Конечно, Украина!" – и почему-то улыбнулся.

Впрочем, не все россияне поверили "авторитетному" заявлению Патрушева, некоторые принялись его высмеивать.

"Клоун", "А пруфы будут? Хотя если заявил, то так и есть", "Верим?", "Ради этого все и затевалось, правда, Путин?", Лол, смешной анекдот. Давай что-то другое", "Разве этим бредом они еще больше себя не дискредитируют?", – интересуются комментаторы в российских пабликах.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли более 130 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали около 200 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ-К, там даже показали снятое нападающими видео с "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным упорно пытаются повесить теракт на Украину.

Аналитики ISW объяснили, почему Кремль обвиняет Украину в теракте в "Крокусе". Они также предостерегли, что игнорирование настоящих причин и исполнителей нападения сыграет с Россией злую шутку.