'Слабое, маленькое де**мо': пропагандист РФ, который обозвал Захарову, прошелся и по Медведеву. Видео

Российский пропагандист Евгений Сатановский, который ранее обозвал спикера министерства иностранных дел РФ Марию Захарову и был за это уволен, теперь ополчился и на бывшего президента страны-агрессора, заместителя главы совбеза РФ Дмитрия Медведева. По словам Сатановского, Медведев – "мелкое слабенькое де**мо".

В одном из последних интервью, проходившем по видеосвязи, Сатановский заявил, что угроза распада РФ реальна в 2030-е годы, поскольку "Путин не вечен" и "стареет". А за собой глава Кремля, вероятно, приведет "слабенького" лидера, предвещает пропагандист (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Для нашей страны "час икс", возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Путин не вечен, он стареет. Сильные лидеры ведут за собой слабеньких, а Путин очень сильный с точки зрения удержания власти, хотя у меня отдельная тема того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной и как он подбирает кадры. Из этих кадров какое-нибудь мелкое слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Вот Медведев был пример", – сказал Сатановский.

Напомним, ранее он оскорбительно отозвался о Захаровой за ее заявления о войне в Израиле. В частности, он назвал ее "сильно выпивающей ш*арой".

После этого рупор Кремля Владимир Соловьев уволил его со своего канала "Соловьев LIVE", где Сатановский работал "экспертом".

"Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем", – сказал Соловьев в видеообращении и извинился перед Захаровой.

Сам Сатановский заявил, что не жалеет о своих словах и признал, что его увольнение было единственным возможным в сложившейся ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле пообещали "отблагодарить" Россию за поддержку террористов ХАМАС. После победы Иерусалим заставит Кремль заплатить и поможет Украине победить РФ, заявил лидер либерального крыла правящей партии "Ликуд" Амир Вейтман.

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