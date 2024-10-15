Никому не знакомо чувство, когда на отдыхе в далеких странах, ты сразу безошибочно определяешь граждан России? В большинстве случаев – это громкое и, часто, хамское ведение разговора между спутниками, когда что-то дикое приперлось "на диковинку" посмотреть.

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Зачастую русские за границей ведут себя как в лесу, не обращая абсолютно никакого внимания на окружающих, то есть согласно своей "норме поведения" - так, как привыкли у себя в стране. В ресторанах часто — это самостоятельно сдвинутые столы, развязные позы и многочасовые посиделки под алкоголь с суетящимися вокруг детьми, впитывающими дикость российского воспитания. Алкоголь, шум и "русский" – это просто неразделимые понятия в большинстве зарубежных поездок. Часто алкоголя бывает через чур много и натруженное тело русского интуриста не справляется с "вражьим западным зельем", оглашая пространство вокруг себя физиологически понятными звуками. Но – это внешние признаки.

Помимо постоянных криков и нахального поведения, для русского туриста характерны постоянные скандалы. На улице, в магазине, за столом в ресторане – постоянный процесс выяснения отношений, постоянное процесс воспитания чад, упреки, обиды, ссоры. Иногда доходит до рукоприкладства при всех окружающих, ведь другого места и времени для выяснения и воспитания просто не существует. Вопрос, это все – последствия многовековой жизни разных поколений в одной избе? Или общая бескультурная "норма поведения", которой они еще и гордятся? Но все же есть фактор боязни вмешательства правоохранителей. Но все это "за границей" и когда вокруг много разного "несоотечественного" народа.

А что же происходит за закрытыми дверями или когда вокруг "никого нет", но забыли про камеры наружного наблюдения? Уже не говоря про нахождение на Родине, в России. Вот тут исконно русская душа раскрывается по полной. Абсолютно не понятная нормальному человеку беспричинная агрессия в комплексе с необъяснимой жестокостью. Помните у классика, про "русский бунт" - бессмысленный и беспощадный? А если это не "бунт", а "норма", но проявившаяся во время бунта? И примеров просто не счесть.

Это многочисленные записи с видеокамер, когда детьми или подростками, но и взрослыми, оскверняются и разносятся в прах могилы на кладбищах. Спросите у них постфактум – а зачем?! Мало кто сможет членораздельно аргументировать свое поведение.Видео, на которой внешне обычная российская семья, идет по парку, при этом дитя "забавляется" перекидыванием мусорок (крушением лавочек, опрокидыванием цветочных клумб и т.д.), под молчаливое невмешательство родителей. Что это? Откуда? Все оттуда же – из глубины веков, все те же гены.Потом весь мир в ужасе от той даже не звериной, а скорее маниакальной жестокости, которую российские солдаты показали как в годы Второй мировой войны, так и на временно оккупированной территории в войне с Украиной.

Пытки и садизм над мирными гражданами, сексуальное, в том числе и гомосексуальное, насилие над всеми от детей до стариков, убийства детей и родителей на глазах у детей. Откуда эти аномалии? Откуда истязание в застенках, издевательства, нанесение тяжелых увечий, маниакальные изощренные пытки над военнопленными, защищенными международными конвенциями, кстати. Но разве международное право для дикарей - потомков людоедов и снохачей? Достаточно посмотреть за случайно попавшими на камеру издевательства над ничего не подозревающими голодными животными, подошедшие к приманивающему его человеку в надежде на пищу.

Никто ведь не догадывался, что у этого человека, в подавляющем большинстве своем еще малолетнего, проснется садистское желание "поиграть" с живой "игрушкой" в охотника или сразу хирурга. А у некоторых "детей" убийство невинных животных происходит на постоянной основе.Напомнить про подрыв самки белого медведя "ради забавы", пришедшую к людям на арктической станции за помощью из-за голода – видео, облетевшее весь мир, и приведшее животного с раскореженной от взрыва мордой и его детенышей к мучительной и верной смерти. Бессмысленно и беспощадно, а еще очень жестоко.

Богоносцы? Просто мерзость, вызывающая презрение.Россия – общество культивированной жестокости. В русской жестокости эволюции, нет, формы ее как будто не меняются, методы лишь совершенствуются. У российского народа нет исторической памяти. Он не знает свое прошлое и не хочет знать его. А очень зря. Ибо, зная свое прошлое, стыдливо замалчиваемое каждым новым режимом, можно было бы хотя бы понять проблему. Затем долго, упорно, но все же пытаться лечиться.

Можно задаться вопросом, почему выше так скрупулёзно было описано крепостничество и общество русского насилия, какое это имеет значение? Как обычно – колоссальное. Потому что им можно было манипулировать.

В 1917 году сборище левых горлопанов, воспользовавшихся недовольством от крепостничества, захватило в стране власть. Эта историческая память народа имела огромное значение, так как две трети по минимуму тех самых десяти миллионов русских мужиков с винтовками, о которых с боязливым уважением говорил Ленин, были внуками крепостных, упомянутых в тексте выше, а изрядная часть из них детьми под помещиками. Миллионы убийц-окопников, впитывавших с детства рассказы подобные вышеприведенным, и похуже - видевшие у своих родителей и дедов следы от барских плетей, чьи бабки, матери, а то и сестры стали добычей помещичьей похоти, и платившие из последних грошей выкупные платежи бывшим хозяевам, жуя хлеб с лебедой.Не удивительно что утонченные барышни умирали под 20м - 30м красноармейцем, а хозяева усадеб забивались лопатами, поленьями и вилами "с особой жестокостью", - говоря языком судебных протоколов. Именно поэтому офицеров и прочую "белую кость" так активно отправляли "в штаб Духонина" еще до всякого ЧК. Первые массовые убийства офицеров на Балтийском флоте (включая главкома - адмирала Непенина) начались уже на второй день после февральской революции. Именно поэтому молча смотревшие на народное угнетение батюшки летали с колоколен - даже в деревнях, где на полсотни верст кругом не было ни одного комиссара.И это хорошо понимали или, скорее даже, ощущали большевики...

В русской жестокости нет ограничений, она постоянна. Летописец начала XVII века рассказывает, что в его время так мучили: "насыпали в рот пороху и зажигали его, а иным набивали порох снизу, женщинам прорезывали груди и, продев в раны веревки, вешали на этих веревках".

В XVIII-м и XIX-м годах то же самое делали на Дону и на Урале: вставив человеку — снизу — динамитный патрон, взрывали его.Русскому народу исключительно свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни, - попросту пещерный низменный садизм.В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто неуловимо маниакальное. Это свойство едва ли можно объяснить словами "психоз", "садизм", словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют. Наследие алкоголизма? Навряд ли русский народ был отравлен ядом алкоголя более других народов, хотя допустимо, что при плохом питании русского крестьянства яд алкоголя действует на психику сильнее в России, чем в других странах, где питание народа обильнее и разнообразнее.Можно допустить, что на развитие затейливой жестокости влияло чтение житий святых великомучеников, — любимое чтение грамотеев в глухих деревнях, но другие народы также читали святое письмо.Если б факты жестокости являлись выражением извращенной психологии единиц — о них можно было не говорить, в этом случае они - материал для психиатра. Имеется в виду только коллективные "забавы" муками человека, присущие исключительно русскому народу.

В Сибири крестьяне, выкопав ямы, опускали туда — вниз головой — пленных красноармейцев, оставляя их ноги до колен на поверхности земли; потом они постепенно засыпали яму землею, следя по судорогам ног, кто из мучимых окажется выносливее, живучее, и кто задохнется позднее других.

Забайкальские казаки учили сабельной рубке молодежь свою на пленных. В Тамбовской губернии коммунистов пригвождали железнодорожными костылями в левую руку и в левую ногу к деревьям на высоте метра над землею и наблюдали, как эти — нарочито неправильно распятые люди — мучаются.

Вскрыв пленному живот, вынимали тонкую кишку и, прибив ее гвоздем к дереву или столбу телеграфа, гоняли человека ударами вокруг дерева, глядя, как из раны выматывается кишка. Раздев пленного офицера донага, сдирали с плеч его куски кожи, в форме погон, а на место звездочек вбивали гвозди; сдирали кожу по линиям портупей и лампасов — эта операция называлась "одеть по форме". Она, несомненно, требовала немало времени и большого "пыточного искусства". Творилось еще много подобных гадостей, отвращение не позволяет увеличивать количество описаний этих кровавых забав.

Кто был более жесток: белые или красные? Вероятно — одинаково, ведь и те, и другие — русские. Но все эти аномальные пытки, заканчивающиеся мучительной смертью, вызывали безумные веселье и радость не у маньяков-одиночек, а у народных масс. Им нравится смотреть на мучения жертвы перед тем, как она уйдет в мир иной. Повторяю – массово нравится.И это садистская жестокость и тяга к насилию проявляются даже в семье. Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне, и, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов: "Бей жену обухом, припади да понюхай — дышит? — морочит, еще хочет". "Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут". "На бабу да на скотину суда нет". "Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее". Сотни таких афоризмов, — в них заключена веками нажитая "мудрость" народа, — обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.

Достаточно просмотреть воспоминания небезызвестного революционного писателя Максима Горького.Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, он просмотрел "Отчеты Московской судебной палаты" за десять лет — 1900—1910 гг. — и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, все равно — кого. "Народная мудрость" считает битого человека весьма ценным: "За битого двух небитых дают, да и то не берут".Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни. "Эх, жить весело, да — бить некого", "Какая свадьба без драки", "Бей своих — чужие бояться будут". Напомнить про кулачные бои на православные праздники, дикие традиции боев "стенка на стенку" между соседними деревнями или районами одного города?Как-то Горький спросил активных участников гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга? "У него — ружье, у меня — ружье, значит — мы равные; ничего, побьем друг друга — земля освободится".

Нет, не чувствуют. Однажды на этот вопрос, Горький получил крайне необычный ответ, и дал его солдат европейской войны, затем он командовал значительным отрядом Красной армии.— Внутренняя война, междоусобная — это ничего! А вот против чужих — трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, — чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию — Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине. Тошнота!.. Когда меня ранили, так я почти рад был, — до того тяжело смотреть на безобразие жизни. Потом — попал я на Кавказ к Юденичу, там турки и другие черномазые личности. Беднейший народ, добряки, улыбаются, знаете, — неизвестно почему. Его бьют, а он улыбается. Тоже — жалко, ведь и у них, у каждого есть свое занятие, своя привязка к жизни…

Это говорил человек, по-своему гуманный, он хорошо относится к своим солдатам, они, видимо, уважали и даже любили его, а он любил свое военное дело. Горький попробовал рассказать ему кое-что о России, о ее значении в мире (наверное про народ-богоносец и последнюю надежду цивилизации), — тот слушал задумчиво, покуривая папиросу, потом глаза у него стали скучные, вздохнув, он сказал: — Да, конечно, держава была специальная, даже вовсе необыкновенная, ну а теперь, по-моему, окончательно впала в негодяйство! "Война создала немало людей, подобных ему, и что начальники бесчисленных и бессмысленных банд — люди этой психологии, но откуда эта психология исходит?" – сокрушался писатель.Не отсюда ли идет пропаганда путинского режима об "одном народе"? Тогда и убивать легко, и насиловать, вроде как своих легче и грабить "внутри единого народа" не зазорно, как бы переходит имущество из одной части страны в другую. Ведь если следовать логике горьковского красноармейца – им так легче переносить. Но, говоря о жестокости, стоит открыть еще и страницу о черносотенцах и о характере еврейских погромов в России. Тот факт, что погромы евреев разрешались имевшими власть злыми идиотами, — никого и ничего не оправдывает.

Разрешая бить и грабить евреев, идиоты не внушали сотням погромщиков: отрезайте еврейкам груди, бейте их детей, вбивайте гвозди в черепа евреев, — все эти кровавые мерзости надо рассматривать как "проявление личной инициативы масс".Для таких же погромов в Украине пропагандой была придумана сказка о бандеровцах, неонацистах, недобитых националистах, и, естественно, с детьми и женами. Слабый мозг обычного россиянина не умеет сопоставлять две сказки одновременно – об "одном едином народе" и о "недобитых бандеровцах – нациках".

Соответственно, оба пропагандистских нарратива, используются, как аргументация к действию, не пересекаясь в мозгу.У кого-то еще остались сомнения по поводу глобальности самого понятия "русская жестокость"? Кому-то до сих пор не ясно, что с веками этот народ не меняется, что гены племен андрофагов определяют его коллективное поведение и садистко-маниакальный психотип?Именно, такой массовый психотип измененного сознания наиболее близок к идеям высшей расы, мирового господства и своей исключительности.

Когда сейчас говорят, что Россия усыновила нацизм – с этим трудно согласиться. Ведь она в лице СССР этот нацизм воспитала и взлелеяла, как говорится по образу и подобию. Нацистский меч ковался в военных училищах РККА, на военных советских заводах, фабриках и шахтах, предоставлявших сырье и полуфабрикаты для нацистов вплоть до ночи 22 июня 1941 года, в полях "советского" Черноземья, где почти истребленный голодом украинский народ принудительно сдавал свое зерно "в закрома Родины", то есть через государство для нацистов, Но советский режим – идиллия для русского народа и "российская мечта" дал нацистам самое главное, что мог свои главные жизненные "ценности": полное пренебрежение человеческой жизнью, ее ценностью, и механизм для отнятия этих жизней в промышленных масштабах – концентрационные лагеря. Россияне плохо знают, что строить эти нечеловеческие фабрики убийства людей, газовые камеры в них, немецких фашистов научило НКВД. В этом российский народ поделился самым сокровенным – генетической памятью веков. Не верится? Как же такой народ – богоносец, "победил фашизм (хотя нацизм победила международная коалиция) и вдруг сам этот нацизм воспитал? А что странного. Ведь идеи нацизма и пренебрежения человеческой жизнью и евгеники у "русского" народа в крови. Вот примеры заявлений представителей российского народа первой половины ХХ века.Начиная от исторически неграмотного российского крестьянина, заявлявшего: "Срезать надо с земли всех образованных, тогда нам, дуракам, легко жить будет, а то — замаяли вы нас!", тема легкого перехода народной жестокости к фашисткой идеологии очень ярко просматривается среди российской гражданина.

Эстафету подхватывал образованный сельский учитель, сын крестьянина, который писал: "Так как знаменитый ученый Дарвин установил научно необходимость беспощадной борьбы за существование и ничего не имеет против уничтожения слабых и бесполезных людей, а в древнее время стариков отвозили в овраги на смерть от голода или, посадив на дерево, стряхивали оттуда, чтобы они расшиблись, — то, протестуя против такой жестокости, я предлагаю уничтожать бесполезных людей мерами более сострадательного характера. Например — окармливать их чем-нибудь вкусным и так далее.

Эти меры смягчали бы повсеместную борьбу за существование, то есть приемы ее. Так же следует поступить со слабоумными идиотами, с сумасшедшими и преступниками от природы, а может быть, и с неизлечимо больными, горбатыми, слепыми и проч. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей ноющей интеллигенции, но пора уже перестать считаться с ее консервативной и контрреволюционной идеологией.

Содержание бесполезных людей обходится народу слишком дорого, и эту статью расхода нужно сократить до нуля".Ну, и апофеозом "российского" взгляда на жизнь являются теории и заявления Константина Циолковского – которого еще советская пропаганда назвала "теоретик космонавтики", "главный советский ученый", кстати, который даже не закончил школу. Но еще по совместительству, Циолковский — идеолог русского фашизма, который философы советской школы назвали почему-то научным космизмом. Я не желаю жить жизнью низших рас.Жизнью негра или индейца.Стало быть, выгода...Требует погасания низших рас..." Константин Эдуардович ЦиолковскийВажной задачей для человечества, чем покорение космоса, Циолковский считал "разведение совершенных пород людей".

В каждом городе надо найти лучших людей, поселить в общественном доме, где под контролем мудрого председателя будет обеспечен процесс деторождения. Чем выше степень совершенства — тем чаще можно вступать в сношения. Элитные мужчины смогут оплодотворить по тысяче женщин. Лучшие особи будут продвинуты выше, в руководящие структуры, где тоже своя селекция. Тем, кто отбракован и остался за порогом, деторождение воспрещено, что можно сделать "безболезненно". Циолковский был уверен, что по такому принципу построено общество в развитых солнечных системах и эфирных островах. Циолковский предлагал окружить заботой, но ограничить размножение "несовершенных существ — насильников, калек, слабоумных, несознательных". В отсев попадали и низшие расы, которые Циолковский называл "папуасами". Кстати, в будущем, так он считал, человечеству не понадобятся ни дикие, ни домашние животные, которые будут исключены из земного биоценоза.

Вот она, философия от Циолковского: "Хочешь счастья? Убей всех несчастных!" Циолковский писал: для полного счастья нужно уничтожить не только на Земле, но и во всем космосе всю несчастную жизнь. Низшие расы, больные, калеки, сумасшедшие и даже дикие и домашние животные — все должно быть уничтожено... В живых должны остаться только специально выведенные сверхлюди. Для достижения этой цели, пишет Циолковский, "необходимо пренебречь установленными нормами морали и законов".

Калужский "философ" считал, что "смерть дает немедленное счастье", ушедшего из жизни ожидает "непрерывная радость"... И сетует на то, что из космоса не прилетели сверхлюди и не уничтожили жизнь на Земле, придется делать это самим. Правда, уничтожать калек и расово неполноценных он предлагает гуманно — просто запретив неполноценным размножаться.Достаточно сказать, что немецкие ученые, принадлежавшие к школе "русского космизма", дали толчок развитию фашизма в Германии. А сам Гитлер вынашивал именно такие же планы уничтожения славян и прочих недочеловеков — запретить низшей расе размножаться. Наверное, Циолковского начитался. А в Германии Гитлер практиковал евгенику — скрещивал элитных двухметровых белокурых эсэсовцев с дебелыми немецкими девками и очень интересовался экспериментами по искусственному выведению близнецов — чтобы быстрее заполнить Землю сверхлюдьми "арийской расы"...

Ну, а дословная цитата Циолковского: "Сейчас жители северных стран не могут обойтись без домашних животных, но со временем, когда каждый получит право на 4 десятины земли в теплом климате, не только дикие, но и домашние животные окажутся излишними", взята на вооружение Путиным и российской армией ведь ее главная стратегия "выгнать и расселить".

Вот так, шаг за шагом, и виден собирательный портрет "русского" народа с его людоедским менталитетом, тягой к беспричинному насилию, маниакальной агрессией, и садисткой жестокостью. Народ, который не может существовать без захватнических воен и территориального расширения. Народ, для которого человеческая жизнь – лишь пустой звук. Народ, в котором унижения от вершин власти и религии сверху до самых низов является природной нормой.