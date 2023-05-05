'Сколько мы будем терпеть?' Россияне возмутились из-за новой 'бавовны' в Краснодарском крае и вспомнили 'обещание' Зеленского

Граждане России, развязавшей войну против Украины, в который раз запаниковали из-за "бавовны" на территории страны-агрессора. На этот раз причиной их тревоги стали повторные взрывы на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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Россияне возмутились, что уже устали "терпеть". Такие комментарии они оставляют в соцсетях.

Отметим, что на НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае РФ утром 5 мая раздался взрыв, ставший уже второй "бавовной" за последние дни. По неподтвержденным данным, завод якобы атаковал украинский БпЛА. Однако официальные власти РФ пока никак не комментировали инцидент.

А вот сами жители страны-агрессора РФ, ведущей террористическую войну, изрядно встревожились. Некоторые уже и не надеются на то, что "бавовны" на территории РФ станет меньше, а некоторые с грустью вспомнили слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина обороняется, а не ведет войну на территории России.

Другие пользователи обеспокоились, долго ли им еще терпеть (хотя в Украине взрывы раздаются каждый день уже больше года). Еще часть пользователей соцсетей потроллили, что у россиян "все под контролем", несмотря на регулярную "бавовну".

Не обошлось, конечно, и без жажды мести и призывов "ответить" украинцам.

Напомним, в Краснодарском крае страны-агрессора России в ночь на 4 мая произошел пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Якобы загорелся резервуар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне вспыхнул мощный пожар на складе горюче-смазочных материалов в российском Ставрополе. После взрыва огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

– 3 мая в Брянской области РФ прогремели взрывы на военном аэродроме. В результате атаки дронов якобы был поврежден "неэксплуатируемый Ан-124". Именно оттуда ночью запускались "шахеды" по Украине.