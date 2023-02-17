Блог | Андрей Окара: Сколько "музыкантов" осталось в "оркестре Пригожина"

На протяжении последнего полугода почти все военные аналитики не могут прийти к консенсусу по трем неочевидным и зыбким вопросам: Где состоится генеральное сражение? Какое оружие переломит ход войны? И когда это всё закончится?

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Итак, битва в каком месте, в какой области, под каким городом, на каком участке фронта станет "решающим", "переломным", "судьбоносным" сражением? Таким, которое покажет, на чьей стороне если не "бог войны" или правда, то по крайней мере — сила, организованность, логистика, полководческий гений. Как в свое время — под Сталинградом или на Курской дуге. Сначала многие думали, что под Киевом. Потом — что под Херсоном. Позже — под Изюмом и Купянском. Теперь вот — под Бахмутом. На будущее думают — что под Мелитополем, а потом около Бердянска, на побережье Азовского моря.

Но пока и ВСУ, и ВС РФ сознательно избегают такого сражения. Объективно — ни одни, ни другие не создали ударных группировок необходимого масштаба, не сконцентрировали достаточной живой силы, танков, БМП и прочей техники. Российские ВС надеются на вторую волну мобилизации и на хорошую подготовку тех, кого мобилизовали осенью прошлого года, но кто еще не попал на фронт из "учебок". ВСУ — надеется прежде всего на западную бронетехнику, которой наобещали очень много и хорошей, но пока что обещания больше похожи на шлем виртуальной реальности. Поэтому чем раньше такое сражение начнется, тем выгоднее России. Время играет скорее на руку Украине и позволяет собрать танковый и авиационный "кулак". Многие аналитики считают, что российское наступление уже началось и вот-вот его поддержат с воздуха несколько сотен самолетов и вертолетов — ну нужен ведь какой-нибудь зримый результат к годовщине, 24 февраля, — мол, не зря же всё начинали!

Было бы забавно, если б такого генерального сражения не состоялось вовсе. Но похоже, ни добровольно умирать (в Кремле), ни отступать (из-под Бахмута) никто не собирается, а сценарий затяжной многолетней окопной войны — как в Первую мировую, когда "на Западном фронте" — ну никаких перемен, — никого, включая Запад, не устраивает, поэтому такое сражение становится неизбежным. Вопрос о его характере и масштабе. Пока всё говорит о том, что это может быть не Сталинград и не Курская дуга, а Ржев, где "мясорубке" погибло столько советских солдат, что до сих пор не все захоронены и невозможно подсчитать (некоторые историки говорят о цифре вокруг 1 млн.!).

Успешный захват "вагнеровцами" Бахмута мог бы возвысить и эту структуру, и самого "композитора" Евгения Пригожина, однако ВСУ удерживает город и пока сдавать его не собирается, что недавно подтвердил и Зеленский. Сам по себе отход из Бахмута не означает никакого перелома, однако открывает дорогу на Славянск и Краматорск.

"ЧВК Вагнер", как и другие подобные "ЧВК" и "частные армии", действуют с благословления верховной власти, однако на свой страх и риск, поэтому их взаимоотношения с ВС РФ похожи на отношения царских опричников и "земского войска" во времена Ивана Грозного. Конкуренция в формате "на вынос" — ногами вперед.

Поэтому при штурме Соледара вперед выпускали вагнеровских наемников и особенно зэков. А когда они делали самую грязную работу — закидывали своим "мясом" линию боевого соприкосновения — в бой включились российские десантники и прочие хорошо подготовленные кадровые военные. И потом — жесточайший спор между Пригожиным и "регулярами": кто у кого украл победу.

Но какова логика этой конкуренции?

Одни считают, что Путин доверяет Пригожину, а армии и ее генералам — уже нет. Ну не смоги же Киев за три дня! Хотя и "пригожинцы" Бахмут за много месяцев — тоже не смогли. Отсюда и рокировка 11 января между "армейскими" и "музыкантами", а также возвышение Герасимова и переход к иной военной тактике — менее гибкой, более прямолинейной. И к новой стратегии: от СВО — к большой войне. Условно говоря, от "mezzo-forte" (mf) к "forte-fortissimo" (fff).

Другие считают, что пригожинский "гранд-оркестр" и другие "оркестры" поменьше были созданы не как опора верховной власти и не как альтернатива российским ВС, а как "мясной спецотряд" — по аналогии со сталинскими штрафбатами. Ну а сам Пригожин — это не конфидент Путина, не кандидат в "преемники", не новый Робеспьер, а просто функция — ну кто-то же должен делать грязную работу! Кстати, рекрутинг зэков — это и снятие дополнительной экономической нагрузки с российской тюремной системы, а также — освобождение мест для новых осужденных.

В украинской экспертной среде продолжается дискуссия о том, что для Украины лучше — перебить под Соледаром, Бахмутом и окрестностями несколько десятков тысяч пригожинских, а теперь еще и "армейских" зэков, либо наоборот — чтобы они, выжившие и амнистированные, вернулись назад в родные города и веси, и тогда Россия захлебнулась бы от пришествия "победителей" с 15–20-летними, а то и пожизненными сроками, так что фильм "Холодное лето 53-го" показался бы утренником в детском саду.

В общем, пока нельзя сделать однозначного вывода о стратегии "боевого слаживания" между регулярной армией и "ЧВК". Похоже, такой стратегии и не существует, а действуют по обстановке: когда надо — вперед идут высокопрофессиональные штурмовые бригады. Когда надо — хорошо мотивированные пригожинские "добровольцы". Когда не надо — зэки, которых в принципе не жаль — многие россияне считают, что их гибель — это очищение России.

Как бы то ни было, сам Пригожин уже решил одну, но вполне важную задачу: легализовал сам формат "частных армий". При этом такие формирования пока вряд ли могут появиться у олигархов и создать потенциальную угрозу для Кремля. Зато олигархов вполне могут заставить "помогать" тому или иному "оркестру".

Еще одна тема, которая постоянно будируется экспертами: какое оружие приведет к перелому хода войны? "Bayraktar", "Javelin", HIMARS, GLSDB, ATACMS, "Leopard 1", "Leopard 2", F-15, F-16 — с украинской? Или "Кинжал", "Искандер", "Калибр", "Сармат", Х-22, Х-55, Х-101, Т-90, "Герань 2", ТЯО — с российской? Или решающим окажется использование неведомо кем методов технологического терроризма (как это было с "Северными Потоками") — скажем, вдруг взрывом будут перебиты оптоволоконные кабели между Европой и Америкой или неопознанными ракетами будут сбиты спутники связи? Ну и в образовавшемся мировом хаосе США и Европа будут вынуждены очень жестко давить на Киев — мол, соглашайтесь на мир с Россией на "текущих условиях". Или как говорят в Кремле: "исходя из сложившихся реалий".

Похоже, пока максимальный эффект российской стороне дает именно массовая мобилизация и использование зэков по модели "ЧВК Вагнер" — в качестве пушечного мяса и расходного материала. Да, это безжалостно, да, цинично, да, в традициях массовых войн первой половины XX века. Но пока это работает и даже не без некоторого успеха.

Украине же успех приносят "качественные" факторы: боевая слаженность, эффективность командования, использование методов сетецентрической войны, массовая солидарность, использование высокоточного западного оружия.

И, наконец: когда же всё закончится?

За три дня? — как надеялся Путин. За три недели? — как уверял Арестович. До конца 2022 года? — как после Харьковской операции надеялись многие украинские и западные политические комментаторы. До конца 2023? — как пообещал Кадыров. До последнего украинца? — как комлает останкинская пропаганда. Через несколько лет? — как пишут политологи-пессимисты. Вообще никогда? — как высокомудро толкуют философы — любители Гегеля и Гераклита.

Похоже, если не учитывать фактор "черных лебедей", всё закончится тогда, когда и дополнительная мобилизация в армию, и рекрутинг зэков перестанут приносить результаты. И, как говорят исследователи проблемы, даже Пригожину — с его несомненным талантом увлекать, привлекать и мотивировать людей — всё сложнее и сложнее вербовать новое "мясо" в российских колониях. Или теперь этим занимаются "регуляры"? Или у "мяса" появились мозги? Или это просто животный, то есть вполне "мясной" страх перед смертью? Похоже, в ближайшие полтора месяца мы узнаем ответы на все эти три главных вопроса этой уже вполне мировой войны.