Скабеева решила ''пробить дно'' и рассказала, как сотрудники СБУ играют в настольный футбол мощами из Лавры. Видео

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз решила "пробить дно" и выдала крайне циничный фейк. На этот раз путинистка выдумала историю о том, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы играют в настольный футбол мощами из Киево-печерской лавры.

Видео дня

Об этом Скабеева заявила эфире своей программы. Она назвала украинских силовиков "сатанистами" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Таким образом рупор Кремля попыталась обвинить Украину в выселении монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.

"На Украине решили, что русофобии и гонения на православия мало и продемонстрировали теперь уже настоящий, форменный сатанизм. В общем, входят в дьявольский что-ли рай. В сети распространяется вот это видео, на котором, как утверждается, сотрудники СБУ играют в настольный футбол. Внимание, мощами святых из Киево-Печерской Лавры", – выдала пропагандистка.

По ее словам, к фигуркам якобы приклеены скотчем мощи святых.

"Технология нехитрая – кусочки мощей приклеены скотчем к пластиковым футболистам. Ну и игра, по словам, автора видео сразу становится божественной. Безумие теперь уже запредельное, но Запад такие вещи поощряет", – заявила Скабеева.

Стоит подчеркнуть, что на самих кадрах ничего не указывает на то, что это действительно мощи или представители СБУ. Хотя пропагандисты для "достоверности" ролика даже нанесли надпись: "СБУ-5", "Р*сня-0".

Кроме того, в самом описании видео есть куча ошибок. К примеру, там написано6 "матч видається божественим", "мощіный футбол", что еще раз доказывает, что ролик был создан россиянами, которым никогда не был под силу украинский язык.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Скабеева заявила, что Украина хочет создать армию русофобов, для этого начала "генетические эксперименты по конструированию нации, чтобы бандеровцы не заканчивались вообще никогда".

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