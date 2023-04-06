Скабеева чуть не расплакалась из-за предстоящего контрнаступления ВСУ: нужно помнить события на Харьковщине и в Херсоне. Видео

Одиозная ведущая политического ток-шоу на канале "Россия-1" Ольга Скабеева с печальным лицом признала, что на фронт едут 20 тысяч украинских военных, прошедших профессиональную подготовку в Великобритании. Пропагандистка считает, что это целиком отменяет право российской стороны легкомысленно относиться к силам своего противника.

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Она выступила с грустным лицом в очередном эфире своей передачи на федеральном телеканале. Скабеева находит в прошлых неудачах оккупантов предзнаменование будущих поражений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Всегда призываю помнить сентябрь прошлого года, харьковские события. Тогда ВСУ тоже анонсировали контрнаступление и наши отошли от Херсона. Давайте, чтобы уже больше не пришлось отходить, наотходились уже", – причитает пропагандистка.

Она в очередной раз подчеркнула, что недооценивать преимущество украинской армии – одна из ключевых ошибок Генштаба РФ. В том числе не стоит делать ставку на молодость.

"То, что там воюет много пожилых, то такое.. У нас в рядах армии тоже много немолодых, но искренних солдат", – обреченно вещает опальная ведущая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Скабеева в эфире разыграла переживание за бойцов ВСУ, которым приходится воевать в сложных условиях. Из-за дождей их окопы под Бахмутом на Донетчине размокли, земля превратилась грязь.

"Пока кто-то по колено в грязном болоте, на Банковой продолжают отказываться от любых мирных инициатив", – манипулятивно рассуждала она.

Тем временем коллега Скабеевой Соловьев призвал применить тактическое ядерное оружие, не дожидаясь операции по наступлению от украинских защитников. По его мнению, потом может быть поздно.

"Не надо ждать контрнаступления, следует применить тактическое ядерное оружие. По центру принятия решений в Украине, по местам дислокаций и расположений. В чем проблема?" – вопрошает в горячке пропагандист.

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