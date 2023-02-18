''Синдром маленького человека'': как Путин пытается скрыть свой главный комплекс и почему все чаще становится посмешищем. Фото и видео

Российский президент Владимир Путин при всех его безмерных амбициях в жизни довольно маленький человек. Его рост, по данным разных источников, меньше среднего и составляет около 168-170 см, поэтому диктатор очень комплексует.

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Некоторые западные психологи уверены, что Путин страдает от тяжелой формы "синдрома маленького человека", пытаясь скрыть свой "недостаток" – небольшой рост – он превращается в посмешище. К каким уловкам прибегает российский диктатор, чтобы скрыть свою низкорослость и как комплекс из-за низкого роста толкает Путина к большим преступлениям, разбирался OBOZREVATEL.

Маниакальное поведение российского президента Владимира Путина, его жестокость и решение о нападении на Украину могут объясняться психологическими проблемами: диктатор может страдать от тяжелой формы "синдрома маленького человека" или "комплекса Наполеона". Диктатор, рост которого составляет около 168-170 см, очень комплексует из-за своей низкорослости.

Что такое комплекс Наполеона

Психологи утверждают, что существует устойчивая связь между ростом мужчины и силой выраженности в его характере так называемой "темной триады" психологических качеств: психопатии, нарциссизма и макиавеллизма.

Психопатия характеризуется эгоизмом, импульсивностью, бессердечностью и склонностью к асоциальному поведению. Нарциссизм – отсутствием эмпатии, самовлюбленностью, эгоцентризмом, высокомерием и высокомерием. А макиавелизм — смесь цинизма, лживостьи, склонности манипулировать и эксплуатировать других людей в собственных интересах.

То, что комплекс Наполеона – реален, доказали опыты группы психологов из Вроцлавского университета во главе с Моникой Козловски.

Исследования польских психологов доказали: чем ниже рост, тем ярче упомянутые качества проявляются в людях обоих полов. В то же время у мужчин особенно выражены нарциссические черты.

Этот феномен исследователи объясняют эволюционными процессами.

Когда люди не могут произвести впечатление на окружающих с помощью своих физических размеров, они делают это психологически. Мужчины с низким ростом, требуя повышенного уважения к себе и ставя себя выше других, тем самым привлекают ресурсы и производят впечатление на потенциальных партнерш. Такое поведение заставляет окружающих воспринимать их как более высоких и более значимых", - отмечали исследователи Вроцлавского университета в научной статье в журнале Personality and Individual Differences.

И похоже, что глубоко застенчивый Путин выявляет очевидные симптомы "комплекса Наполеона".

Путин страдает от "синдрома маленького человека"

Еще весной прошлого года британское издание The Sun опубликовало обширную статью, посвященную этому непреодолимому комплексу Путина. В материале журналисты цитировали известных психологов-эволюционистов профессора Абрахам Бунка и профессора Марка ван Вугта, которые уверены: у Путина тяжелая форма комплекса Наполеона.

Согласно теории некоторые неуверенные в себе мужчины маленького роста склонны быть более агрессивными и властными и ищут безжалостные средства для утверждения своей власти над другими. Этот психологический феномен назван в честь французского императора Наполеона Бонапарта, который был невысокого роста. В подтверждение теории часто приводят примеры немецкого диктатора Адольфа Гитлера и советского Иосифа Сталина, которые тоже были низкорослыми.

Психологи убеждены: глубоко закомплексованный Путин демонстрирует явные симптомы тяжелой формы "синдрома маленького человека". Ведь практически на всех публичных фото российский диктатор предстает в ботинках на массивном высоком каблуке и прибегает к другим ухищрениям, чтобы визуально казаться выше.

Подтверждением версии о психологической проблеме Путина может служить и его любимый образ "мачо": российский президент регулярно предстает перед публикой то в виде дзюдоиста, то топлесс. Так он пытается подчеркнуть свое мужество, в котором сам, похоже, глубоко сомневается.

По мнению профессора ван Вугта из Амстердамского университета, Путин демонстрирует поразительную безжалостность, отдает приказы об отравлении своих оппонентов и о нападениях на другие страны, чтобы "компенсировать нехватку физической силы".

"Он хочет произвести впечатление сильного лидера. То, как он позирует перед камерой, все эти фотографии с обнаженным торсом, с игрой в хоккей, с охотой... Это все то, что вы видите в ком-то, кто не уверен в своей власти, и это может быть результатом его низкого роста – более доминирующие, авторитарные стратегии, к которым следует относиться серьезно", – считает профессор.

Он уверен, что свои комплексы Путин экстраполировал на Россию в целом. Именно поэтому он изо всех сил пытается сделать вид, что Россия является "сверхдержавой", ведь понимает, что этот статус РФ давно потеряла - и хочет его вернуть, потому что уверен, что мир игнорирует Россию и пренебрегает ею.

Профессор Абрахам Бунк из Университета Гронингена придерживается подобного мнения. Параноидальные страхи Путина проявляются и в его убеждении, что Запад и НАТО пытаются напасть на Россию.

"Он более параноик, чем высокие люди, потому что, будучи невысоким человеком, он может видеть все виды опасностей, потому что он всегда чувствовал бы угрозу со стороны высоких людей вокруг себя и должен что-то сделать, чтобы добиться статуса и власти", - утверждает профессор.

В то же время Путин страдает определенным нарциссизмом. Именно поэтому он совершил ошибку, напав на Украину: диктатор переоценил мощь российской армии и недооценил волю украинского народа к сопротивлению.

Мужчины, страдающие от "комплекса Наполеона", утверждают психологи, обычно очень опасны. Противопоставить им можно только грубую силу. Поэтому никакие переговоры между Украиной и Россией не заставят Путина прекратить войну.

"Он слишком много вложил, чтобы забраться [из Украины], что типично для этих низкорослых мужчин. Они настолько самоуверены, что больше не желают видеть реальность... Путин глубоко обеспокоен тем, что Россия потеряла статус сверхдержавы, и именно это он хочет компенсировать, и он не остановится, пока не произойдет определенное восстановление России как сильной страны", - предостерег профессор ван Вугт.

Высокие каблуки для маленького человечка

Неуверенность Путина в своем росте привела к тому, что он не появляется на публике без обуви на высоком каблуке, которые, по некоторым оценкам, прибавляют ему до 10 см роста.

К примеру, вот он идет рядом с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином. Чтобы не выглядеть рядом с высоким китайцем каким-то недомерком, Путин надел ботинки на каблуке, хотя это ему не очень помогло

Таких фото в сети – множество. По оценкам специалистов, с помощью каблука Путин может визуально становиться на 10 см выше.

Даже на встречу со студентами, в частности, в Московском государственном университете, диктатор не выходит без высоких каблуков.

Да и привычка российского президента встречаться с российскими чиновниками и даже западными гостями, посещавшими Москву до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, за длинным столом, может объясняться не только страхом диктатора подцепить от них какой-то вирус. Восседая на значительном расстоянии от собеседников, Путин также скрывает, что значительно ниже подавляющего большинства из них.

Яркий пример – встреча Путина с Макроном в начале февраля 2022 года.

Никто не может быть выше Путина

Очень внимательно в окружении Путина относятся к протокольным фото. Как рассказывали в свое время западному изданию Эxpress источники, близкие к Кремлю, у президентской администрации в РФ существует жесткое правило: никто на фотографиях не может быть выше Путина.

Из этих соображений для диктатора подбирают охранников, которым позволено появляться на фото и видео: они должны быть ниже ростом, чем он сам, чтобы создавалось впечатление, что российский диктатор - высокий человек.

Рост также является определяющим критерием при выборе тех, кто окажется на фото рядом с Путиным. Женщинам запрещено одевать во время аудиенции у диктатора высокие каблуки. Если же и без них они оказываются более высокими – их заставляют немного наклоняться вперед или сгибать колени.

Однако вне Кремля Путин порой попадает в курьезные ситуации.

Так, в 2020 году в сети появилась "видеозарисовка" "Путин и студенты". В лучших традициях Советского Союза российский диктатор любит позировать в окружении молодежи. Однако угодить низкорослому "вождю" бывает достаточно сложно.

Так, на кадрах во время подготовки к общему фото перед Путиным стал один из студентов. И хотя диктатора поставили на возвышение, юноша практически полностью закрыл "самого влиятельного геополитика мира". Судя по выражению лица Путина, для него это стало большим ударом по самолюбию.

Однако в России уже давно научились улавливать настроения диктатора по малейшим движениям мышц на его лице. Высокого юношу за руку оттащили с места, а вместо него поставили перед Путиным миниатюрную девушку, на фоне которой он стал выглядеть настоящим гигантом. Судя по довольной улыбке на лице российского президента, это его порадовало.

Интересно, что обратили внимание на этот курьез во Франции: видео опубликовал французский диджей и продюсер L.B.ONE.

А вот усилия администрации Путина, тщательно подбиравшие под рост диктатора спортсменов для пиар-встречи с ним, полетели коту под хвост, потому что в кадр вдруг влез охранник, которого не должны видеть россияне. Ведь ростом он значительно выше "публичных" охранников, постоянно появляющихся рядом с Путиным. На видео видно, что "президент сверхдержавы" едва достает рослому бодигарду до подмышек.

Не менее забавной стала попытка диктатора показать "заинтересованность" судьбами воевавших против Украины оккупантов, получивших ранения. В Кремле показали видео с якобы визитом Путина в один из госпиталей, чтобы навестить травмированных захватчиков.

Однако сначала насмешки зрителей пиар-ролика вызвал тот факт, что ни на одном из "раненых" не видно никаких признаков ранений, поэтому люди предположили, что в Кремле по привычке использовали при съемках "ряженых" - сотрудников Федеральной службы охраны. В одном из "раненых" идентифицировали сотрудника ФСО, ранее фигурировавшего на другом видео с Путиным как работник Челябинского компрессорного завода.

Кроме того, внимательные пользователи сети интернет заметили также, что в ролике не только нет ни одного высокого "раненого", но и все врачи по удивительному "стечению обстоятельств" - ниже ростом чем низкорослый Путин.

"Заметили, что актеров подбирают исключительно карликов, чтобы они были на таком же уровне, как Путин или ниже?" - писали тогда комментаторы в соцсетях под упомянутым видео.

Вдобавок, в палатах, по которым прошелся Путин, ничто не указывает на то, что там постоянно находятся люди.

Путин стал посмешищем в мире

Пока российский диктатор лезет из кожи вон, чтобы скрыть свои комплексы - их заметили уже, вероятно, во всем мире.

Так, к примеру, в феврале, как только Путин отдал приказ о начале вторжения в Украину, британский депутат-консерватор Палаты общин Джулиан Льюис заявил, что Путин "сильно одержим синдромом маленького человека" и страдает от "комплекса Наполеона". Именно этим Льюис попытался объяснить неспровоцированную агрессию РФ против Украины по приказу Путина.

За ним слухи о комплексах Путина из-за низкого роста подтвердил экс-премьер Великобритании Гордон Браун, который в одном из интервью упомянул, как встречался с российским диктатором в 2006 году.

"И меня посадили на очень низкое сиденье, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Он, конечно, относительно невысокий мужчина, и он носит эти высокие каблуки. Во всяком случае, в тот день он вынул эти каталожные карточки и начал зачитывать всю информацию обо мне, словно он хотел доказать, что знает обо мне больше, чем я сам... Поэтому, когда люди говорят, что Путин изменился и угрожает только сейчас, я могу сказать вам, что он угрожал мне уже тогда", - рассказывал Браун.

Впрочем, о комплексах Путина заявлял и действующий министр обороны Британии Бен Уоллес. Летом 2022 года в одном из интервью он заявил: "Я определенно считаю, что взгляд президента Путина на себя и на мир – это синдром маленького человека, взгляд мачо".

Также, упомянув об официальной представительнице министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Уоллес добавил: "Она такая же сумасшедшая, как и он (Путин. - Ред.)".

Комплекс Путина и Украина

Профессора ван Вугт и Бунк утверждают, что в Путине много сдерживаемой ярости из-за его низкорослости, спровоцированный ею комплекс неполноценности заставляет диктатора действовать более "настойчиво и агрессивно".

И это вылилось в сильную паранойю и отчаянную потребность утвердить свою власть на мировой арене, что является "плохой новостью для Украины".

"Он очень мстительный… и я думаю, что он очень разъярён тем, сколько времени уходит на захват Киева. Думаю, он в известной степени психопат: тот, кто работал на КГБ, должен быть таким", - говорит ван Вугт.

Он добавил, что психическое состояние Путина, вызванное комплексом неполноценности, ухудшается, поэтому он может продолжать войну, "как Гитлер на последних этапах Второй мировой войны, и нанести столько вреда, сколько он может, и даже разрушить свою собственную страну".

Профессор ван Вугт предупредил, что чрезмерное давление на Путина может привести к Третьей мировой войне.

"Он руководитель страны, который чувствует себя очень обиженным, неуверенным, страны, утратившей статус сверхдержавы. В такой ситуации отступление от Украины может стать той соломинкой, которая сломает спину верблюду. Следует быть очень аккуратными, чтобы [не подтолкнуть его] начать Третью мировую войну", - отметил профессор.

По мнению ученого, единственный способ остановить Путина – обращаться с ним твердо и справедливо.

"Вы не должны давать ему возможности жульничать. Вы должны быть строгим переговорщиком и применять стратегии "глаз за глаз", чтобы убить в нем хоть немного здравого смысла", - резюмировал профессор.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Путин не остановится, поэтому Украину нужно поддерживать всеми возможными способами.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в Мюнхене заявил о невозможности переговоров с РФ. По его мнению, сначала Путин должен проиграть.