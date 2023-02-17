Макрон в Мюнхене заявил о невозможности переговоров с РФ: сначала Путин должен проиграть

Мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только тогда, когда государство-агрессор потерпит поражение. Пока же Москва выбирает войну, уничтожает ракетами гражданскую инфраструктуру соседнего государства и совершает военные преступления в Украине.

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Впрочем, все действия РФ, включая ядерные угрозы, доносящиеся из Кремля, укрепили украинскую государственность и заставили Европу задуматься об усилении своей оборонительной мощи. Об этом в своем выступлении в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет The Guardian.

По словам французского президента, полное поражение России в развязанной ею войне против Украины – единственный залог долгосрочного и прочного мира в Европе. Пока государство, "выбравшее войну", не проиграет, о переговорах не может быть и речи.

"Время для диалога еще не настало, потому что Россия выбрала войну. Россия решила бить по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления, она должна проиграть... Единство и решительность важны, чтобы предоставить Украине средства, которые позволят вернуться за стол переговоров в сильной позиции и работать над долгосрочным миром на условиях, выбранных украинцами", – заявил Макрон.

По его мнению, поражение России в войне предопределено. Ведь развязав войну, Кремль лишь укрепил государственность Украины, заставил нейтральные ранее Финляндию и Швецию подать заявки на вступление в НАТО, а страны Европы – задуматься об усилении своей оборонительной мощи.

Как пишет DW, Макрон призвал союзников усилить поддержку контрнаступления Украины против РФ. Он убежден, что западные страны готовы к затяжной войне с Россией.

Крайне важно сейчас, чтобы страны Евросоюза инвестировали больше в оборону и укрепление секторов оборонной промышленности.

К тому же, уверен Макрон, постоянные угрозы Кремля вероятным применением ядерного оружия заставляют Запад пересмотреть стратегию ядерного сдерживания. Европа, заявил он, должна взять на себя долю ответственности за ядерную безопасность и подтвердить "ядерное измерение трансатлантического оборонного союза".

Напомним, ранее на Мюнхенской конференции по безопасности уже выступил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, который призвал союзников поскорее отправить Украине танки. По словам главы немецкого правительства, войну затягивает не военная помощь Украине со стороны Запада, а Россия, которая не желает окончания войны и не отказалась от своих имперских амбиций по отношению к Украине.

Первым же на Мюнхенской конференции в этом году выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "победе Украины нет альтернативы", а также отметил, что де-факто Украина уже неразрывно связана с ЕС и НАТО и не отступит от выбранного пути. Мир, по мнению Зеленского, должен не только остановить российского диктатора Владимира Путина в Украине, но и положить конец "путиным" во всех уголках планеты.