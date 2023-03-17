Си Цзиньпин собирается с визитом в Москву, названы даты: что анонсировали в Кремле и чего ждать Украине

Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению кремлевского диктатора Владимира Путина. Визит состоится уже на следующей неделе - 20-22 марта.

Видео дня

Об этом сообщили в Кремле. Там отметили, что в ходе переговоров Цзиньпина и Путина будут обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

"Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Состоится подписание ряда важных двусторонних документов", - добавили в Кремле.

Как пишет международное информагентство Reuters, планы визита Си Цзиньпина в Москву появились после того, как Китай предложил посредничество в "установлении мира" в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Пекином России.

В прошлом месяце Путин заявил, что визит Си был согласован, хотя глава Кремля не назвал дату возможного визита. Также в прошлом месяце диктатор принимал в Москве высокопоставленного дипломата Китая Ван И. Один из источников издания сообщил, что поездка Вана в Москву должна была помочь подготовиться к визиту Си.

Китай и Россия заключили "безграничное" партнерство в феврале 2022 года, когда Путин находился с визитом в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр, за несколько недель до того, как Россия совершила широкомасштабное нападение на Украину. В последующем обе стороны продолжают подтверждать прочность своих связей.

Си встречался с Путиным лично 39 раз с тех пор, как стал президентом, последний раз в сентябре во время саммита в Центральной Азии.

В понедельник Си завершил ежегодную сессию парламента Китая, Всекитайского собрания народных представителей, на которой он был единогласно утвержден на беспрецедентный третий срок в качестве лидера.

Официальный представитель МИД Китая сообщил, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию направлен на "мир", и Китай будет отстаивать свою "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая войну в Украине.

"Предложение Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призвать к миру и содействовать переговорам", – заявил официальный представитель Ван Вэньбинь.

Напомним, президент Владимир Зеленский намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Лидер Украины убежден, что эта встреча будет на пользу обоих государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта в США заявили, что Китай может пойти на эскалацию, передав России военную помощь. Как отметил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, в Белом доме не верят, что вопрос поставок вооружений России снят с обсуждения в Пекине.

Ранее о том, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ военной помощи, но окончательного решения еще нет, заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс. Президент США Джо Байден уже предостерег Пекин, что США применят жесткие санкции, если такие поставки начнутся.

В то же время, по оценкам украинской разведки, в настоящее время нет признаков, что Китай поставляет России оружие.