Китай может пойти на эскалацию, передав России военную помощь, – Белый дом

Китай все еще рассматривает возможность предоставления военной помощи России. Пока что опасность такого эскалационного шага Поднебесной сохраняется.

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Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в комментарии изданию CNN. Он отметил, что в Белом доме не доверяют Пекину в этом вопросе.

"Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома также добавил, что администрация Байдена все еще "не верит, что они приняли решение двигаться вперед".

Джон Кирби также ответил на вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16. Он отметил, что это не является "ключевой частью" повестки дня встречи президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем в пятницу, 3 марта. Но оба лидера подробно обсудят, что потребуется Украине этой весной и этим летом для тяжелой борьбы с ожидающей ее агрессором.

Напомним, ранее американская разведка заявила, что Китай рассматривает возможность передачи России дронов и боеприпасов. В США сказали, что якобы располагают разведывательными данными о том, что Китай и РФ обсуждают цены и объемы возможных будущих поставок. При этом представители разведки утверждают, что у них есть информация о том, что Пекин все же склоняется к тому, чтобы передать Москве просимое оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В НАТО видят признаки того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России.

– США резко предупредили Китай о последствиях поддержки России в войне.

– Воздержаться от помощи агрессору Китай также призвали в Германии.

– Сам Пекин отверг обвинения и заявил, что США не имеют права вмешиваться в китайско-российские отношения.