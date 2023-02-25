Байден: США применят жесткие санкции, если Китай передаст России оружие

Глава Белого дома в Вашингтоне Джо Байден заявил, что если правительство Китая все же решит оказывать военную помощь России, то столкнется с губительными санкциями. Пекин должен задуматься над тем, как защитить свои интересы, в первую очередь, экономику, что невозможно в условиях поддержания агрессора и террориста.

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Слова американского лидера передает CNN. По его убеждению, сейчас вся риторика команды Си Цзиньпина "играет на руку" Кремлю.

Так, Байден раскритиковал так называемый мирный план, предложенный Китаем, направленный на завершение войны в Украине. Однако сам президент США не нашел в 12 пунктах документа ничего, что было бы на пользу самой Украины, которая и так несправедливо вынуждена должна проливать кровь, защищаясь.

"Идея о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе войны, которая является абсолютно несправедливой войной для Украины, просто нерациональна", – подчеркнул он.

Напомним, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Зеленский заявил о намерении встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем. Глава государства убежден, что личные переговоры пойдут на пользу обоим государствам, особенно в условиях агрессии Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным CNN, разведка США выяснила, что Пекин рассматривает возможность передачи России беспилотников и боеприпасов. Вашингтон уже предупредил КНР о последствия возможной военной помощи агрессору.

Также Пекин 25 февраля заблокировалкоммюнике саммита G20, которое должно было осудить российское вторжение в Украину. А Индия, президент "Большой двадцатки" в этом году, настаивала на отказе от использования слова "война" в документе.