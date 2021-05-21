Шойгу похвастался созданием российских боевых роботов с искусственным интеллектом
В Минобороны России похвастались созданием боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. Серийное производство таких устройств уже началось.
С соответствующим заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на марафоне "Новое Знание" в пятницу, 21 мая. Кроме того, в стране идет "большая работа" над "оружием завтрашнего дня", добавил чиновник.
"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать", – сказал Шойгу.
Министр страны-агрессора добавил, что "не может обойти и то, что называется оружием завтрашнего дня". Над таким вооружением в Российской Федерации также активно работают.
В 2019 году на вооружение армии РФ была принята роботизированная платформа "Уран-9", пишет "Комменсант". О разработке робототехники в 2010-х годах также сообщали российские концерны "Калашников" и "Уралвагонзавод".
Как сообщал OBOZREVATEL:
недавно в России заявили, что заканчивают испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон". Серийное производство намерены наладить уже в ближайшее время.
"Циркон" должны были установить на российский военный корабль "Адмирал Нахимов", но из-за проблем спуск на воду отложили.
В апреле российская госкомпания "Росатом" выложила в сеть секретное ранее видео испытания ядерной бомбы РДС-220 (она же "Царь-бомба"). Ее испытали в октябре 1961 года.