В России заявили о завершении испытания гиперзвукового оружия

В России сказали, что заканчивают испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон". Серийное производство намерены наладить уже в ближайшее время.

"Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии", – сказал член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов, передают РИА Новости.

По его словам, российская ракета будет унифицирована и сможет применяться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях.

Добавим, первый запуск "Циркона" должны были провести летом 2021 года. По данным российских СМИ, ракета якобы сможет поражать цели на дальности от 400 до 1000 км. Масса боевой части может составлять примерно 400 килограммов.

Отметим, что ракеты "Циркон" должны были установить на военный корабль "Адмирал Нахимов", но из-за проблем спуск на воду отложили.

Как сообщал OBOZREVATEL, США подловили Россию на подготовке ядерного оружия.

Также РФ построила в Крыму военные базы для ядерного оружия.