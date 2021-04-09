В России рассекретили видео взрыва самой мощной в мире бомбы

В России выложили в сеть секретное ранее видео испытания ядерной бомбы РДС-220 она же "Царь-бомба".

Запись опубликовали на официальном YouTube-канале российской госкомпании "Росатом". На видео показана кинохроника, рассказывающая о создании оружия и подготовке к взрыву.

Известно, что длина бомбы составляла почти 8 метров, а диаметр – более 2 метров. Перевозили ее на бомбардировщике Ту-95В.

Испытание бомбы прошло на острове Северный, что находится в Северном Ледовитом океане. Сама же детонация бомбы произошла на высоте 4 км над уровнем моря. Взрыв был настолько мощный, что в его результате образовался огненный шар диаметром 8 км, который было видно на расстоянии до тысячи километров. Грибовидное облако поднялось вверх на высоту 68 километров, а взрывная волна достигла Норвегии и Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, советскую термоядерную бомбу "Царь-бомба" или "Кузькина мать", которую испытали в октябре 1961 года, назвали бесполезной.