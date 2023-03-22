Шойгу наградил орденами пилотов, сбивших американский БПЛА в Черном море. Видео

Министр обороны РФ Шойгу наградил пилотов истребителя, атаковавшего американский беспилотник в Черном море. Несмотря на заявления российских официальных лиц, что якобы РФ подняла свои истребители "в целях идентификации нарушителя" и не трогала дрон США, пилоты подтвердили, что они целенаправленно совершали действия против американского БПЛА.

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Как сообщили российские СМИ, Шойгу наградил орденами мужества летчиков Су-27 Сергея Попова и Василия Вавилова, сбивших американский БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море. В сети также обнародовали видео награждения, где пилоты, по сути, признаются в совершении преступления, ведь они сбили дрон США в международном воздушном пространстве.

Напомним, 14 марта американский беспилотник повредил российский Су-27.

Несколько раз перед столкновением два российских истребителя сливали горючее на беспилотник, пытаясь повредить его связь, после того, как это не удалось сделать, один из самолетов задел винт MQ-9, из-за чего американским силам пришлось потопить свой беспилотник.

Несмотря на то, что американский беспилотник находился в международном воздушном пространстве, Россия подняла свои истребители для его перехвата, аргументируя это тем, что дрон якобы хотел нарушить ее границы.

"Получили команду на вылет и составом двух экипажей выполнили полет на перехват БПЛА, который двигался с целью нарушения государственной границы. После вылета сблизились с этим беспилотником, провели его опознание и выполняли маневры по вынуждению его отказаться от выполнения своей задачи", – рассказал Вавилов.

Другой пилот, Сергей Попов по существу повторил слова Вавилова, солгав, что "в контакт не вступали".

"Выполняли маневры, которыми пытались заставить беспилотник прекратить выполнение своей задачи. оружие не применяли, в контакт не вступали", – сказал Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бригадный генерал ВВС США Пат Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

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