Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина, – полковник ФСБ

Глава РФ Владимир Путин может стать жертвой собственных подчиненных – министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего вооруженными силами страны-агрессора Валерия Герасимова. Кремлевский лидер в целом так боится акта измены, что проводит постоянную ротацию среди своих охранников.

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Такое предположение высказал аналитик и оппозиционный российскому диктатору политический деятель, полковник ФСБ Геннадий Гудков. Мнением он поделился в комментарии "Униан" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, Путин может "быть безумным" в оценке внешней политики, однако угрозу собственной жизни он ощущает очень хорошо. Еще перед началом полномасштабного вторжения в Украину диктатор полностью заменил свои охрану и обслуживающий персонал.

"У него есть ощущение, что опасность рядом. Поражение в войне для него – смерть. Для Путина самая большая опасность – это его собственное окружение. Он не боится НАТО, это все заклинание для народа, у которого отсутствует критическое мышление. Он не боится народа, ведь на его защите миллион силовиков. Кого ему бояться? Только своих соратников", – объяснил Гудков.

Российский оппозиционер говорит, что глава РФ постоянно меняет охранников, чтобы те не совершили акт измены.

"Предположим, Шойгу и Герасимов решат, что от Путина больше вреда, чем пользы. Они позвонят в США главе ЦРУ Бернсу и спланируют ликвидацию Путина. Путин больше боится прилетов от своих, чем украинских прилетов, которые тоже действительно могут быть", – убежден Гудков.

Ранее полковник ФСБ предположил, что оцепление Путина может обменять его на гарантии Запада. В то же время Гудков признал, что глава РФ может спастись и сам, если начнет контактировать с американским лидером Джо Байденом.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ указали на ближайший международный визит Путина, когда его должны арестовать. В частности, в августе этого года лидер Кремля должен посетить саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, и именно эта страна юридически обязана выполнить ордер на его арест.

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