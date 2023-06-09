'Обливали бензином и пытались сжечь': командир РФ пожаловался на издевательство ЧВК 'Вагнер' над военными Путина, но есть 'нюанс'. Видео

Командир ВС РФ пожаловался на издевательство ПИК "Вагнер" над путинскими военными, но есть "нюанс". Вероятно, это обострение отношений между русской верхушкой.

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Об этом сообщил официальный канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Там также опубликовали видео нытье оккупанта.

"Шойгу и Герасимов наносят медийный ответный удар по Пригожину. Командир 72 бригады ВС РФ Роман Веневитин, который недавно был в плену "вагнеровцев", вероятно, был освобожден из плена и теперь с листа зачитывает новые видеообращения, в которых обвиняет" – говорится в сообщении.

В частности, Веневитин пожаловался на похищение со стороны "вагнеровцев" военной техники ВС РФ, похищение военных и использование их в качестве рабов.

"Бойцами ЧВК "Вагнер" были похищены два танка Т-80, четыре пушки, КАМАЗ, БМП. И до сих пор эти машины не были переданы в руки министерства обороны. Был случай, связанный с угрозой физической расправы над окружившими бойцами и обещали обнулить. Только за то, что они работали не так, как хотелось вагнеровцам", – рассказал он.

Также оккупант рассказывал, что боевики якобы насилуют российских военных, после чего последние совершают суициды.

"Было и похищение наших бойцов, против них применялось физическое насилие, методы, унижение чести и достоинства. Например, была похищена старшина одного из наших батальонов. Его мучили, пытали, держали на холодном полу в подвале, брызгали в глаза кислотой, химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили зажигалку, пытались сжечь", – посетовал российский командир.

В InformNapalm считают, что благодаря заявлениям Веневитина российская армия решила медийно играть против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с позиции жертвы, которая ничего не может поделать с наемниками, тренируемыми на военных базах ГРУ.

"Выглядит, как обострение отношений между башнями Кремля", – констатировали эксперты.

Напомним, главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министерство обороны РФ в минировании используемой наемниками дороги для того, чтобы покинуть город Бахмут. Он также заявил о захвате российского подполковника в плен.

Ранее сообщалось, что противостояние между частной военной компанией "Вагнер" и минобороны РФ достигло беспрецедентного уровня. При этом большинство сил "Вагнера" уже выведено из Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России хакеры запустили на радио "экстренное обращение Владимира Путина". Голосом диктатора страны-агрессора объявили о военном положении в Белгородской, Брянской и Курской областях, о всеобщей мобилизации и эвакуации вглубь территории РФ.