"Это война против Европы, а не только против территориальной целостности Украины", – заявил сегодня будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Это еще раз подчеркивает важность роли Украины в системе безопасности Европы, равно как и роли Европы в гарантиях безопасности Украины.

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Незалежно від результатів сьогоднішніх переговорів між Путіним і Трампом, доля України залежить передусім від майбутнього Європи. Тут наше майбутнє. Тут наші найближчі союзники. І, як стає очевидним, саме європейці будуть визначати гарантії безпеки для України як елемент набагато ширшої загальноєвропейської оборонної системи.

Війна в Україні та повернення Дональда Трампа поставили Європу перед необхідністю створення власної автономної системи оборони та економічної незалежності.

Гарантії економічної стабільності ЄС, які десятиліттями базувалися на дешевому російському газі та американському військовому захисті, зникли практично в один момент.

Щоб повернути ці гарантії, Європа має створити власні потужні збройні сили, здатні вести повноцінні бойові дії без участі США. Ми вже спостерігаємо ці процеси:

Німеччина просто зараз вже проголосувала за скасування конституційної норми, яка обмежувала бюджетне фінансування армії.

Єврокомісія послабила бюджетні критерії, щоб дати країнам ЄС більше можливостей для фінансування оборони.

Презентований Урсулою фон дер Ляєн план додаткових військових витрат у 800 мільярдів євро, з яких 650 мільярдів фінансуватимуться національними бюджетами, буде реалізований.

Франція – єдина країна ЄС, що володіє ядерною зброєю, має незалежну розвідувальну систему (DGSE) і є єдиним представником ЄС у Раді безпеки ООН.

Хоча французька ядерна парасоля поки що не може повністю замінити американську, вона може стати основою майбутніх європейських ядерних сил. Принаймні майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже підтримав цю ідею.

Інші європейські країни, включно з Туреччиною як членом НАТО, роблять вагомий внесок у зміцнення оборони України. Навіть Угорщина, попри свою контраверсійну позицію, нещодавно підтримала програму ReArm Europe щодо переозброєння Європи, адже альтернативи цьому більше немає.

Наразі складно передбачити, як виглядатиме нова європейська система безпеки. Чи стане вона частиною договору між країнами ЄС, чи призведе до створення паралельного утворення з Великою Британією та Норвегією, але без країн, які гальмують процеси?

Але очевидно, що роль України в цій системі буде ключовою. Україна має найбільшу армію в Європі з реальним бойовим досвідом і саме вона захищає східний фланг, де зосереджені найбільші загрози європейській безпеці.

Будь-яка європейська оборонна система буде неможливою без України. І саме Україна зробить Європу сильною і здатною до самозахисту.