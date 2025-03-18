Естественно, в заявлении Кремля нет слова "нет". Выражается "согласие" с якобы идеей Трампа не бить по энергетической инфраструктуре двух стран на протяжении 30 дней. То есть РФ не пытается поразить украинские газо и нефтедобывающие мощности а так же объекты электроэнергетики. Украина в ответ должна перестать наносить удары по российским НПЗ и нефтехранилищам. Вторая анонсированная Путиным новость — обмен военнопленными и передача Украине 23 тяжелораненых военнослужащих. Это весь предварительный результат двухчасового разговора президентов.

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Но на идею перемирия Путин не пошёл. Точнее выдвинул заранее неприемлемые условия:

остановка мобилизации

прекращение военной помощи Украине

Что естественно даёт РФ преимущество через упомянутый месяц.

Для Трампа результат, мягко говоря, не самый удачный. Но при этом Путин сделал предложения в российских традициях "фланговой дипломатии" - помочь в деэскаллации в Емене (то есть повлиять на хуситов) и, насколько понимаю из слов о "взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения", посредничество в переговорах с Ираном по ядерной сделке.

А в обмен попросил начать ещё один интересный процесс — переговоры о безопасности судоходства в Чёрном море. При этом РФ имеет лишь одну "сильную карту" - воздушные атаки на украинские порты. А вот позиции Украины в данном случае намного сильнее — Черноморский Флот давно не рискует далеко отходить от базы в Новороссийске. Но начало "переговорного трека" о безопасном судоходстве может создать условия при которых РФ попытается вернуть позиции. Кроме того, это тема, которую в будущем Путин попытается развить в вопросы, например, "демилитаризации Одессы". Крайне неудобный для Украины приём — дробление вопросов. В своё время, в рамках "Минского процесса" Кремль так вывел за скобки вопросы Крыма. Насколько понимаю, сейчас создаёт базу для аналогичной комбинации, только уже с прицелом на украинские порты, занять которые РФ так и не смогла.

И, наконец, Путин вероятно предлагал Трампу и совместную продажу природного газа европейским потребителям и некие контуры аналога "сделки о ресурсах". Тем более, что перед самым разговором в РФ ослабили ограничения для иностранных держателей российских активов. И части американских компаний разрешили их продажу. Если захотят. Ведь параллельно на съезде РСПП Путин заявил о готовности содействовать возвращению в Россию "иностранного бизнеса".

Таким образом, по Украине пока не договорились. Но Путин попытался сделать щедрое предложение США. Финансово выгодное.

Вопрос в реакции Трампа. Заявить о провале встречи он не может. Стороны, фактически договорились договариваться. Насколько американский президент будет готов действовать с позиции силы, покажут уже ближайшие две недели. Именно в этот период должен начать действовать последний санкционный пакет, введённый Джо Байденом. Или не начать — если Дональд Трамп распорядится выпустить несколько General License, фактически откладывающих момент начала действия санкций.

Тем не менее, первый раунд показал логику действий Кремля. А именно:

Попытка расширить поле обсуждения, предлагая США услуги в других регионах, требуя уступок по Украине взамен "Дробление" вопросов войны в Украине, пытаясь вывести отдельные составляющие в самостоятельный трек. Например, вопрос Чёрного Моря. Возможно, в будущем, энергетики Предлагая США экономические бонусы (или просто ресурсы) в качестве платы за отдельные политические уступки;

Пока на стол не выложена карта позиционирования РФ по отношению к КНР. Но тут, думаю, Путин будет торговаться и с Вашингтоном и с Пекином.