'Шандарахнуло': в Старом Осколе на Белгородщине раздался взрыв и начался пожар. Видео

Вечером в пятницу, 19 апреля, в городе Старый Оскол Белгородской области прогремел взрыв. После него вспыхнул пожар на подстанции.

Об этом писали в местных пабликах. Перед взрывом было слышно характерное гудение БПЛА, похожее на звук дрона-камкадзе "Шахед".

"Шандарахнуло. Дрон сбили походу", – прокомментировал взрыв местный житель. Однако насчет последнего он оказался не прав.

Возле пораженного в Старом Осколе объекта дежурили мобильные группы ПВО, сообщил Telegram-канал "Белгородская Народная Республика". Однако это не помогло защитить его от атаки.

В канале также опубликовали координаты объекта, на котором после взрыва вспыхнул пожар. Там расположена электрическая подстанция 500/330/110 кВ "Старый Оскол".

Была опубликована карта, на которой видно, что беспилотники, которые принесли на Белгородщину "бавовну", двигались транзитом через Белгород (маршруты обозначены зелеными стрелками).

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ с опозданием заявили об атаке беспилотников на международный аэропорт в Белгороде. Говорят, что громко там было еще ночью 12 апреля: после того, как одна цель упала, загорелась трава.

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