Санкции влияют? В Воздушных силах рассказали об ухудшении качества российских ракет

Качество российских ракет значительно ухудшилось. Этот факт подтвердила состоявшаяся 13 января атака РФ на Украину.

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Вероятной причиной может быть влияние санкций – на это указывают некоторые аспекты. Соответствующим предположением в эфире национального телемарафона поделился спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Российские ракеты уже не те, что были вчера, как говорится. У них уже хуже качество", – отметил он.

В то же время представитель отметил результативную работу украинских РЭБ, которые существенно увеличили количество российских ракет, которые во время этой атаки не долетели до целей.

Напомним, накануне Игнат сообщил, что часть ракет последней комбинированной атаки российских оккупантов 13 января по Украине была сбита без ПВО – их отвели от курса средствами РЭБ. Спикер уточнил, что более 20 ракет не достигли своих целей. Они просто попадали где-то в поле.

"И не только на украинской территории. Вы видели, что на российской территории они также "очень исправно" падают на голову россиянам", – сказал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Полтавской области 13 января российская ракета упала прямо во двор одного из частных жилых домов, но не разорвалась. Боевая часть ракеты не сработала, и, к счастью, обошлось без пострадавших.

– Одна из ракет, которые российские кафиры запустили против Украины ночью 13 января, упала в Краснодарском крае РФ. Дымящиеся воронку и остатки снаряда обнаружил на улице местный житель.