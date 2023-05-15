Санкции влияют на способность РФ вести войну и разрушают ее экономику – Белый дом

Международные санкции, введенные против страны-агрессора России, напрямую влияют на ее способность вести войну против Украины. В первую очередь из-за того, что они ограничивают деятельность ВПК государства-террориста и постепенно разрушают ее экономику.

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Об этом, как сообщает Укринформ, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Санкции влияют на способность Путина вести войну", – сказал он.

Кирби отметил, что это показательно, иначе РФ не обращалась бы в Иран за БПЛА и не пыталась бы покупать артиллерийские снаряды у Северной Кореи.

"Ведь экономические ограничения и меры экспортного контроля против России не дают ему производить новое оружие, в том числе ракеты и высокоточные боеприпасы – из-за отсутствия доступа к технологиям, микроэлектронике и другим необходимым инструментам. Итак, мы знаем, что санкции имеют свой эффект", – подчеркнул он.

В то же время, представитель Белого дома отметил, что для этого нужно время. Он подтвердил, что за год войны российская экономика не была разрушена полностью, но при этом добавил, что она существенно пострадала. Именно это заставило кремлевское руководство к чрезмерным финансовым расходам. Но долго так длиться не может.

"Путину придется учитывать экономические последствия, к которым приводят санкции и экспортный контроль", – сказал Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия после того, как развязала полномасштабную войну в Украине, переживает острую нехватку рабочей силы. Дефицит рабочих рук рискует стать самым серьезным за несколько десятилетий, что приведет к ускорению инфляции.

Также Россия существенно увеличила расходы на войну против Украины. Они уже составляют три пятых госбюджета страны-агрессора, угрожая существованию российской экономики как таковой. Ее развал уже активно обсуждают мировые медиа.

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