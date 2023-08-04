С испуга выбегали на улицу: в Екатеринбурге звук воздушной тревоги испугал россиян. Видео

В Екатеринбурге (РФ) рано утром в пятницу, 4 августа, включилась воздушная тревога. Это произошло в городском районе Сортировка (Сортировочный).

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Местное издание E1.RU пишет, что сирены выли целых 10 минут. Очевидцы сняли звук тревоги на видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Судя по комментариям жителей района, сигнал тревоги включался несколько раз. Один из собеседников E1.RU сообщил о минимум трех сиренах.

"Вот оно, доброе утро. Такое ощущение, что звук шел со стороны парка "Семь ключей". В раз третий слышалось со стороны электродепо. Было достаточно громко", – процитировали жителя Екатеринбурга на портале.

В СМИ также признали, что жителей района сирена испугала, многие проснулись от этого звука. Одна из напуганных – россиянка Наталья. Женщина сказала журналистам, что ее семья "на всякий случай выскочила на улицу".

"Вокруг ничего не происходило, просто вой сирены стоял", – рассказала она.

В МЧС Свердловской области заявили, что чрезвычайных ситуаций в это время зафиксировано не было. О причине срабатывания сигнала тревоги информации официальное ведомство не предоставило.

Добавим: Сортировка – это жилой район в Железнодорожном административном округе Екатеринбурга, где находится ж/д инфраструктура. Там проходит Транссибирская магистраль (железная дорога, соединяющая европейскую часть России с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами).

Расстояние от Екатеринбурга к ближайшей точке украинской границы превышает 1500 километров (напрямую по воздуху). Дорога автомобилем заняла бы минимум 35 часов (больше 2600 километров).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 4 августа в Новороссийске (Краснодарский край РФ) раздались взрывы и звуки стрельбы в районе гавани. МО страны-агрессора утверждает об "атаке дронов ВСУ" на военно-морскую базу. Чиновники заверяют, что все беспилотники якобы были уничтожены.

– В ночь на 4 августа взрывы прогремели также во временно оккупированной Феодосии (Крым, Украина). В местных чатах пишут, что слышали звуки взрывов и гудение пролетавшего в небе беспилотника.

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