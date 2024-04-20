Ряд регионов РФ атаковали БПЛА: целью была энергетическая инфраструктура

В ночь с пятницы на субботу, 20 апреля, ряд регионов России атаковали дроны, которые целились в объекты энергоинфраструктуры. Там звучали взрывы, а местные власти сообщали о разрушениях и погибших.

Неспокойно было в Калужской, Курской, Брянской, Белгородской, Липецкой, Тульской и Смоленской областях. OBOZ.UA собрал информацию про "бавовну" в стране-агрессоре.

Белгородская область

В городе Старый Оскол Белгородской области прогремел взрыв. После него вспыхнул пожар на подстанции.

Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Истобное Губкинского городского округа есть повреждения частного жилого домовладения.

В селе Пороз Грайворонского городского округа, по его данным, загорелся частный жилой дом, где погибли двое людей – женщина и мужчина. "По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден", – написал Гладков.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении шести БПЛА над регионом. По его словам, при падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.

Речь идет о подстанции в Выгоничах.

Калужская область

В Малоярославецком районе Калужской области в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была повреждена энергетическая инфраструктура.

"Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения", – заявил губернатор Владислав Шапша.

Смоленская область

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Кардымовском районе произошла атака БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. Летательные аппараты якобы были сбиты, однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

Курская область

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об уничтожении над регионом пяти беспилотников.

Липецкая область

Губернатор Игорь Артамонов сообщал об угрозе атаки БПЛА на территории Липецкой области. Спустя два часа он объявил отбой и написал следующее: "Благодарю военных за молниеносную реакцию на угрозу. Это их самолеты вы слышали в небе".

Тульская область

Российская ПВО якобы сбила БПЛА над Тульской областью. Разрушений и пострадавших нет, заявили в министерстве по региональной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 17 апреля, в российском Воронеже снова было неспокойно. В городе прогремел взрыв, после чего над одним из районов поднялся густой столб дыма.

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