'Это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО': дроны поразили три электроподстанции и базу хранения горючего в России

В ночь на 20 апреля в восьми регионах РФ раздавались взрывы. Поражены не менее трех электроподстанций, питавших российский ВПК и база хранения горючего.

Ночная "бавовна" в России является результатом совместной операции СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников в спецслужбах.

Российские оккупанты из так называемого "министерства обороны" РФ утром 20 апреля заявили об "отражении" атаки дронов над рядом российских областей. 50 дронов, заверили в России, якобы были сбиты над восемью регионами РФ: Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

В МО РФ о последствиях атаки не рассказали, в то же время, по данным источников OBOZ.UA в украинских спецслужбах, ночью в России было поражено по меньшей мере три электроподстанции и база хранения горючего, где вспыхнули пожары.

По данным источников, это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью для ударов стала энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат – успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России", – отметил источник.

По данным российского издания "ВЧК-ОГПУ", ночью горела нефтебаза "Кардымово" в Смоленской области: она принадлежит российской компании "Лукойл".

Напомним, в ночь на 20 апреля ряд регионов РФ атаковали БПЛА. Целью была энергетическая инфраструктура. Местные власти сообщили о разрушениях в результате атаки. Между тем в минобороны РФ заявили, что над восемью областями России якобы сбили 50 дронов, более половины из них – над Белгородской областью. О "последствиях на земле" оккупанты не упомянули ни словом.