В российском Воронеже раздались взрывы и начался пожар. Фото и видео

В среду, 17 апреля, в российском Воронеже снова неспокойно. В городе прогремел взрыв, после чего над одним из районов поднялся густой столб дыма.

Об этом сообщили местные паблики. По информации россиян, город находился под атакой дронов.

Отмечается, что после громких взрывов в Воронеже вспыхнул сильный пожар. Предварительно загорелся ангар с пиломатериалами и станками. На месте работают три расчета пожарной охраны.

Впрочем, в российских пабликах пишут о прилете по местному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).

Как сообщают пропагандистские Telegram-каналы, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. При падении беспилотника якобы повреждено промышленное здание.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же отправились представители правительства региона и администрации города. После пожара на территории региона был объявлен режим опасности атаки БПЛА.

В то же время, по информации пропагандистов, пострадавших в результате атаки нет. Минобороны страны-агрессорки информацию о налете беспилотников на Воронеж пока не комментирует. Впрочем, российское МЧС уже отчиталось, что "пожар ликвидирован".

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое раздались взрывы: местные начали сообщать, что вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Тем временем российские пропагандисты начали писать, что "в поле горит трава".

По данным источников OBOZ.UA, удары по Джанке могли быть совместной операцией ВСУ и ГУР. Атаковали аэродром, утверждает источник, модернизированным советским оружием, что стало неожиданностью для захватчиков и привело к масштабным последствиям.

По предварительным данным, были уничтожены три батареи ПВО, расположенные на территории аэродрома Джанкой. Захватчики могли также потерять несколько вертолетов, цистерну ГСМ, склад боеприпасов, две станции РЛС, одну станцию РЭБ/РЭК и пусковую установку берегового ракетного комплекса "Бастион".

Канал "Крымский ветер" со ссылкой на источники заявил о том, что на аэродроме погибли 30 российских военных, еще 80 ранены.

Отметим, что на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационных эскадрилья на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка- 52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.