Руководство России изменило тон и применяет общественное принуждение, чтобы все работали на фронт – британская разведка

В последние недели в России изменился тон публичных дебатов. Если раньше звучали требования наказывать тех, кто критикует войну против Украины, то теперь граждан страны-агрессора пытаются вынудить активно идти на жертвы в поддержку военных действий.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 28 мая. В частности, отмечается, что поддерживаемые государством СМИ и бизнес-группы в РФ обратились в министерство экономики с просьбой разрешить 6-дневную рабочую неделю для своих сотрудников перед лицом экономических требований войны, очевидно, без дополнительной оплаты.

Кроме того, 21 мая топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян призвала россиян работать на военных заводах по два дополнительных часа каждый день после своей основной работы.

"Меняющийся тон разговоров явно перекликается с чувством общественного принуждения в советском стиле. Это также подчеркивает, что руководство, скорее всего, считает экономические показатели решающим фактором для победы в войне", – отметили в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На российском телевидении внезапно заговорили, что Путина нужно менять. Пропагандист Борис Надеждин открыто призвал выбрать другого президента в следующем году.

– В эфире ток-шоу на росТВ эксперт-пропагандист признал, что "спецоперация" нанесла сокрушительный удар по самим идеалам "русского мира".

– Оккупант в перехваченном разговоре возмутился, что его обманом бросили на войну в Украину. Вместе со своим отрядом он трижды пытался зайти в Лиман, но украинские защитники оказывают им мощный отпор.