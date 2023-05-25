'Сказали, что под Воронеж едем': оккупант пожаловался, что его обманом привезли на войну. Перехват

Российский захватчик возмущен тем, как власть в Москве фактически обманным путем затащила его на войну в Украину. Вместе со своим отрядом они трижды пытались захватить Лиман в Донецкой области, но украинские защитники оказывают им мощны отпор.

Видео дня

Поэтому мобилизованный позвонил другу, чтобы пожаловаться, как едва унес ноги. В очередном аудиоперехвате телефонного разговора, опубликованным ГУР, российский солдат заметил, что командира ликвидировали еще при первой атаке.

"Мне вообще сказали, что под Воронеж едем. А оказались тут, на "ленточке". Здесь артиллерия, минометы, по нам из всего х...рят. Дроны вообще х...й собьешь", – огорченно сообщает оккупант.

Мобилизованный признается, что совсем иначе представлял войну в Украине. Однако теперь он столкнулся с реальностью, которая ничего хорошего ему не обещает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пленные мобилизованные россияне записали видеообращение к Кремлю. Оккупанты жалуются, что их "шлют в Украину на мясо".

"Нас посылают на не обоснованные вообще для нас боевые действия, когда мобилизованные вообще не должны здесь находиться, и вот так вот нас просто заставляют идти на передок. Мы не хотим такой войны. Командование просто шлет на мясо", – подчеркнули оккупанты, попавшие в плен к ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!