Сегодня банальные новости из Ростовщины. Настолько привычны и банальны, что писать скучно, читать скучно, потому что это уже 3 ДТП с начала марта, и 36 ДТП с начала года, и это только Ростовщина, я отслеживаю только эту ветвь приграничья.

Но ведь должны знать, должны отслеживать, должны хоть немного порадоваться. Нет, ну вот когда новости приятны, чему не порадоваться?

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Як ви вже здогадалися, новини знову про дорожньої-транспортну пригоду, яку зчинив п’яний російський військовий.

Це реально норма на росії, й це приємно. Бо чим більше їх військові будуть нищити їх населення, тим менше того населення буде допомагати військовим.

На цей раз приємно вразив військовий бензовоз, який трошки пом’яв дерево, 2 автівки та пом’явся сам.

Фото бомбезні, як і фото з новим руським кораблем-потопельником. Тому мають трошки підзарядити позитивом та підняти настрій.

3 березня 2024 року у Новочеркаську, це Ростовщина, прикордоння, нетверезий водій військового бензовозу виїхав на зустріч – двоє людей постраждали. За попередньою інформацією, водій військового бензовоза рухався вулицею Трамвайною у бік Хотунка, в районі вулиці Колгоспної виїхав на бік зустрічного руху через суцільну лінію розмітки та протаранив автомобіль "Mazda Familia", який рухався у бік Соцмістечка. Відкинувши розбиту іномарку убік, "Урал" продовжив рух, виїхав на зустрічну узбіччя та врізався у дерево.

Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали 63-річний водій праворульної "Мазди" та його 23-річний син, який сидів ліворуч на передньому пасажирському сидінні. Обох постраждалих до лікарні доправила бригада швидкої допомоги. Дружина потерпілого водія, яка сиділа в момент зіткнення ззаду, відбулася забоями і від медичної допомоги відмовилася.

Військовослужбовець, який керував "Уралом", також відмовився від допомоги медиків. Молодий чоловік перебував за кермом у нетверезому стані.

Як ми бачимо, нетверезого водія ніхто не затримав.

ДТП сталося на вулиці Трамвайній. Дуже гарна назва для вулиці, щось пригадалась панянка Ганна з розлитою олією.

Новина гарна, настрій покращився, то хочеться красивих алегорій, фантазія грає фарбами, ось прямо вимальовується, як покотилася голова й на тому світі стало на одного хорошого руського більше…

Але, на жаль, як видно з новини, сторони, які отримали численні пошкодження у ДТП, живі, хоч трошки й пом’яті. Дуже шкода дерево, воно абсолютно не винне.

Як я вже писала раніше, аналізуючи усі ДТП, які зчинені російськими військовими, мирні громадяни не можуть висувати обвинувачення чи оголошувати себе потерпілими, мати претензії до військових, бо за це можуть визнати ін-агентом та засудити за дискредитацію російської армії. Ось такі чудні ігри на росії.

Такі самі правила гри й на тимчасово окупованих росією територіях. Переїхали тебе російські військові, дякуй їм за те, що швидко віддав богу душу й довго не страждав на цьому світі. Розбили тобі автівку – теж подякуй російським асвабадітілям, бо автівка – це ж витрати, бензин, запчастини. Немає автівки, не має витрат. Покалічили тебе російські військові, дякуй до неба й цілуй ноги, бо ж у лікарні дадуть безкоштовне лікування, але лише тим, хто має "республіканські документи" та "страховку".

Тому люди бояться звертатися за допомогою, скаржитися чи заявляти претензії. Гарне життя.

На цьому етапі досліджень та роздумів завжди виникає бажання спитати мешканців ТОТ, які з тої частини критичної більшості, яка горлала "пожить по-русски" – як воно вам, це життя?

Але ж не має кому відповісти, бо у ОРЛО немає ні світла, ні води, ні інтернету. Ну, відсутність будь яких благ цивілізації це теж ознака руського миру та життя по-руськи.

Ще з банальних новин, які теж нудні, бо відбуваються на Ростовщині щодня:

– п’яний з ножем нападав на пасажирів автобуса,

– п’яний з пістолетом прострелив ногу пасажирці в автобусі

– пяний з гранатою пограбував ларьок

– за тиждень у місті Ростов обвалилося 4 стіни та 5 балконів, виникло 24 пожежі, трошки розвалився торгівельний центр та 3 рази у якості "навчань" містянам включали сигнал повітряної тривоги.

З початком весни та, напевно, напередодні свята 8 березня- жіночий день, яке дуже полюбляють на росії, збільшилась кількість зґвалтувань та побиття жінок. Але це теж дуже банальні новини, бо ж, як відомо, "іконні цінності росіян" підкреслюються висловом – "бьет, значит любит".

З не банального, але теж гарного, на росії хочуть повернути податок на відсутність дітей. Винні державі росіяни мають або народити з 8 років, або сплатити 6 % від прибутку, як податок за відсутність дітей.

Цей закон буде діяти й на тимчасово окупованих територіях, які у критичній більшості хотіли "пожить по-русски". Ось вам, росія-матушка, дає наказ- народити для путіна zольдатен, бо ще трошки дерусифікації й "на Берлін" поїдуть путінські самовари.

У ТОТ жінки чомусь зустріли цю новину не банально, то ми ще повернемося до неї, дуже цікаво спостерігати, як у соцмережах лютують апологети руського миру з березневим жіночим ґвалтом "от кого мне рожать, везде одни алкаши или женатые русские военные алкаши".

Але повернемося до ДТП. Бо пишучи про кількість ДТП на Ростовщині, треба згадати й ДТП, які трапляються в поки що окупованому українському прикордонні.

В ОРЛО люди на автобусі їхали на кладовище на похорон, але наїхали на міну, яку на дорозі загубили військові. Автобус підірвався, вже шестеро загиблих, багато поранених.

Що цікаво автобус підірвався у глибокому тилу, тобто списати на "укродрг" не дуже вийде. Тим більше, що біля кладовища знаходиться військовий полігон де зберігаються снаряди. Про це знають усі місцеві, бо ж більша частина селища працює або служить у окупантів.

Хоронили якраз одного з тих, хто наближав руський мир на Донбас, як міг. Тут теж можна сказати "ай, молодець", бо й сам помер й стільки колаборантів за собою потягнув.

Краснодон, Ровеньки та Свердловськ щось пасуть задніх, бо тільки по 1 ДТП з початку місяця. Я маю на увазі за участю російських чи колаборантських військових. А ось Луганськ та Донецьк, тримають марку найнебезпечніших міст ТОТ, там банальні ДТП за участю банально п’яних російських військових, банально регулярні.

Й на останок найсмачніше. Знову ж з Ростовщини.

З ростовської маршрутки, яка не те що гнила, просто іржаве корито, а крізь дірки пасажири можуть просувати ноги та бігти по асфальту, економлячи водію паливо, випав військовий. Отак разом з дверима й випав чи то крізь двері, бо вони були з картону й фанери, ще й поручня відірвав. Все б нічого, але з наплічника викотилися гранати й розкотилися дорогою.

Тут фантазії мені особливої не треба, щоб уявити, які тікали люди та водії, які їхали поруч. Бо для мене це теж банальність ще з 2014-го року, коли біля ринку у Свердловську з вантажівки висипалися снаряди. Мій знайомий тоді розповідав, ще й хрестом клявся, що його автівка сама перескочила будинок та сховалася за ним. Казав "я мяукнуть не успел, а мы с машиной уже в кустах за 5 этажкой лежим".

Що ж, ось такі в мене банальні новини. Я піду ще почитаю, як там у ТОТ репетують з приводу податків та стимуляції народжуваності від асвабадітільов, а вам тихого та переможного часу, мої хороші.