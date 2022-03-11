Как изменилась риторика пропагандистов Путина после провала армии РФ в Украине: показательное видео

После поражения Путина и его войска в Украине кремлевские пропагандисты растеряли прошлый пыл.

Как изменилась за последние две недели риторика российской пропаганды – показали в Службе безопасности Украины.

Из подборки фрагментов ток-шоу и новостных сюжетов пропагандистских телеканалов РФ видно, что и сами пропагандисты, и рядовые граждане, столкнувшиеся с невозможностью забрать из банков свои сбережения и стремительным ростом цен, а также дефицитом продуктов первой необходимости - начинают понимать, куда завел Россию Путин. И чем они заплатят за вторжение Украины.

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Пропагандисты, годами кричавшие, что ни Украины, ни украинской нации не существует – сейчас признают: нация есть, и она дает бой России на каждом миллиметре украинской земли.

Начали признавать русские пропагандисты и бессмысленность войны, и провалы русской армии в Украине.

"Сколько бы ни кормила РФ свою аудиторию баснями о "непобедимой армии" и защите "руZZкава мира", но эта фейковая империя зла уже рассыпается. Она падает под давлением Украины и ее защитников. Двух недель оказалось достаточно, чтобы не только российская армия, а и ее пропагандисты потеряли темп и растерялись. Для них стало настоящим шоком, что украинцы – сформированная нация, а врагу здесь никто не рад", - отметили в СБУ.

После мощного сопротивления, оказываемого украинцами вражеской армии, после многочисленных поражений "второй армии мира" на украинской земле, даже у пропагандистов возникли сомнения в том, что РФ имеет будущее.

"И теперь их соловьёвы задают вопрос иначе: будет ли вообще Россия в будущем?…Мы все прекрасно знаем ответ. Но это – вопрос второстепенный. Потому что для нас на первом месте Украина, которая была, есть и будет!" – подчеркнули в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне массово теряют работу из-за масштабных санкций и войны.

В России тоже начались проблемы с товарами первой необходимости. Так, в сети появляются фотографии с фиксацией ограничений по количеству отпускаемых в одни руки товаров, даже на корм для кошек и туалетную бумагу.

При этом Запад только усиливает санкционное давление. 11 марта стало известно, что страны "Большой семерки" готовят новые санкции против РФ: могут изменить статус страны и оставить Путина без денег.

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