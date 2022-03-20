'Степан Бандера, сдайтесь!' Украинская актриса тонко потроллила россиян, которые верят в фейки Кремля

Украинская актриса Даша Белоцерковец в новом сатирическом ролике потроллила россиян, верящих в пропаганду. Вместе со сценаристом Славой Юшковым она записала видео с призывом к лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере, убитому в 1959 году, "сдаться". Ролик активно распространяется в сети и собирает немало лайков.

В сети даже посмеялись и поставили перед экраном фигуру Бандеры, где он будто слушает и удивляется ее словам. Такой ролик появился в Telegram.

" Я – актриса и мне казалось, что смогу сыграть любую роль... Сегодня со Славой Юшковым придумали персонажа "нармальная русская женщина", и я почувствовала отвращение от того, что мне нужно это сказать для роли… Вашему вниманию пилот персонажа" "Нормальная русская женщина "Тамара", – написала Белоцерковец в Instagram.

Видео дня

В видео она от имени условной россиянки заявляет, что всю жизнь "выступала за мир, за все необходимые для этого операции", поэтому "поддерживает действия России в Украине, а Бандеру просит сдаться": "Сейчас я хочу обратиться к Степану Бандере: "Степан, сдайтесь. Сдайтесь, я молю вас Христом Богом. Мы с вами живые люди, вы в тупике, все понимаем. Понимаете, бандеровцы, ад, который вы нам здесь устроили, это не передать словами. Я сегодня проснулась в пять утра, потому что у меня на окне птичка пела. А что это за птичка? Может, это кукушка ваша "СПИДозная", которая разносит сифилис здесь?"

Также Белоцерковец в роли Тамары издевательски предположила, что березы могут быть "дулом" вражеского танка.

Ролик быстро разошелся в сети и вызвал немало реакций. Чтобы объяснить происходящее, актриса в Instagram сообщила, что видео о женщине – это пилот сатирического проекта "Нормальная русская женщина".

"Кто-то снял на экран, и оно начало жить параллельной жизнью. Я – профессиональная актриса, Слава Юшков – профессиональный сценарист. Мы просим вас указать, что эти видео выходят в рамках сатирического проекта, и указать авторство тегом на мой Instagram, где они выходят. Есть второе видео (можно сделать это на нем). Дальше будут другие обращения Тамары. Хочется вернуть украинцев в правильное информационное поле", – отметила она.

В комментариях пользователи соцсети поблагодарили Белоцерковец за ее работу и отметили, что сразу поняли, что это сатира.

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