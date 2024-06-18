Россию продолжает топить: в Ульяновске после ливня улицы города превратились в горные реки. Фото и видео

В стране-агрессоре России продолжаются значительные потопы. В Ульяновске после ливня улицы города превратились в горные реки.

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Об этом сообщают в Telegram-канале, публикуя соответствующие видео. Ливень в Ульяновске превратил город в настоящую зону бедствия.

Потоки воды, стремительно двигавшиеся по улицам города, создали картину, подобную горным рекам, а перевернутые автомобили и пешеходы на сапах стали привычным зрелищем для местных жителей.

Среди жителей пострадавших нет. Однако точное количество поврежденного транспорта и сваленных деревьев еще не известно. Местные службы работают над сбором информации и оценкой убытков.

Ненастье повлекло за собой перебои в электроснабжении двух населенных пунктов – села Ушаковка и села Большие Ключища. Люди там остались частично без электричества, и сейчас ведутся работы по его восстановлению.

Кроме того, местный стадион "Волга" во время потопа стал настоящим водоемом, оправдывая свое название.

Напомним, Россия продолжает уходить под воду из-за паводков, в частности, непростая ситуация в Тюменской области. Там подтопило Аббатский район, в селе Абатское и еще в нескольких населенных пунктах объявили экстренную эвакуацию.

Ранее мы писали о том, что в Тюменской области уровень воды в реке Ишим в сутки поднялся на 140 сантиметров – до 10,5 метра. Это рекордный показатель за последние 27 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курганской области РФ из-за паводка затопило старые урановые скважины месторождения "Добровольное" в Звериноголовском районе. Экологи считают, что радиоактивный раствор попал в Тобол и это вызовет рост заболеваний в регионе.

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