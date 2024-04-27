Россия продолжает постепенно уходить под воду: большое затопление не прекращается. Видео

Россия продолжает уходить под воду из-за паводков, в частности, непростая ситуация в Тюменской области. Там подтопило Абатский район, в селе Абатское и еще нескольких населенных пунктах объявили экстренную эвакуацию.

Об этом сообщают российские СМИ. В селе Абатское, которое является административным центром района, проживает около 8000 человек.

В Абатском районе уровень реки Ишим за шесть часов поднялся на 18 см – до 1139 см. Вода продолжала прибывать и вскоре возле Абатского уровень воды в реке поднялся до 1204 см, заявил глава района Игорь Васильев.

Было подтоплено более двух десятков придомовых территорий, сообщили в пресс-службе администрации района.

Также опасная ситуация сложилась в селе Викулово – там уровень воды достиг 741 см, поднявшись за восемь часов на 54 см.

Ранее мы писали о том, что в Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся на 140 сантиметров – до 10,5 метра. Это рекордный показатель за последние 27 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курганской области РФ из-за паводка затопило старые урановые скважины месторождения "Добровольное" в Звериноголовском районе. Экологи считают, что радиоактивный раствор попал в Тобол и это вызовет рост заболеваний в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!