Россию продолжает топить: Новокузнецк стал "городом-побратимом" Венеции. Видео

Новокузнецк (Кемеровская область России) 5 августа накрыл мощный ливень. Из-за этого город сильно подтопило, на некоторых улицах легковушки оказались до половины в воде.

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Десятки фотографий и видео рек посреди Новокузнецка опубликовали в соцсетях местные жители. В ловушку попал не только транспорт, но и пешеходы.

Кроме того, в ТРЦ "Сити Молл" на улице Кирова тоже попала вода, на полу образовались большие лужи.

"Новокузнецк стал городом-побратимом Венеции. Только на один день", – написал один из популярных пропагандистских Telegram-каналов страны-агрессора.

Местные СМИ также признали, что город замер в мегапробках. Госавтоинспекторы перекрыли движение на некоторых участках, пока там работали сотрудники спецслужб.

В пресс-службе городской администрации пообещали, что проблему устранят. Был создан штаб по ликвидации последствий стихии.

"Для ликвидации воды с проезжей части в усиленном режиме ведётся работа по очистке крышек дождеприемных колодцев, которые забила листва и мусор, по откачке воды", – заявили представители местной власти.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в начале месяца на территории российской Бурятии начался масштабный паводок. В субботу, 3 августа, в республике ввели режим чрезвычайной ситуации.

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