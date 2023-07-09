Страна мертвых – таково ужасающее определение современной России. Оно и буквально, и фигурально отображает руины общественной жизни в условиях политического строя престарелых маньяков. Реки крови стали рутиной, ежедневная бессмысленная гибель сотен оккупантов не трогает и не вызывает какого-либо отклика. Посредством потоковой пропаганды путинский нацизм сделал россиян ходячей нежитью, но ребром стоит вопрос, что делать с этим царством вурдалаков дальше?

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И тут уже не до праздности, не до спортивного интереса: в бессмысленной попытке удовлетворить запрос на расширение на Запад российская армия потерпела грандиозный крах. Путин, планировавший в ходе своей предвыборной кампании форсить тему "великого российского геополитического возрождения", воссоздания "новой версии СССР" к декабрю 2022 года, по факту лишь сидит в луже крови.

Более 230 тысяч погибших российских военных стали результатом 500 дней вторжения. Но солдатики – сущая мелочь на фоне аннигиляции общего военного потенциала России. Из-за катастрофически бездарного путинского управления войной произошла демилитаризация самой РФ. По подсчётам аналитиков, после 16 месяцев войны баланс тяжелого вооружения сместился от России к Украине. Танковое достоинство армии Шойгу-Герасимова уменьшилось более чем в два раза. Минус три танковых армии! При этом сотни танков демотивированные оккупанты просто бросили. Если бы не иранские поставки дронов, фиаско Кремля в войне было бы абсолютным. По сути на хлипкой поддержке Тегерана, как на соплях, повисла путинская клика.

Если бы у Пригожина, как он выражается, "были бы яйца", то он со своими вагнерами и всеобщей народной поддержкой сковырнул бы плешивого в ходе июньского мятежа. Но вместо триумфа теперь проживает позор разоблачений. Грязное поварское белье выставлено на всеобщее обозрение, его бизнес империя раздавлена, а ведь все могло быть иначе. Сейчас россияне были бы шокированы скелетами Путина, вынутыми из его особняков и бункеров. Волосы стояли бы дыбом, когда массам предъявили бы факты о том ничтожестве, которое привело их к сегодняшней трагедии.

Но Путин уцелел и даже пытается идти в медийное контрнаступление, выйдя из "особого режима". На фоне гор трупов ему стало грустно от того, что дагестанская девочка Раисат Акимова "расплакалась", не успев повидать диктатора. Но всесильный хозяин Кремля сотворил чудо, и вот ребенка из Дербента доставили к кумиру. Более того, девчонку использовали для прикрытия схем по передаче в бюджет Дагестана 5 млрд. рублей "выпадающих доходов". Вот так с ухмылочкой решается судьба огромных сумм народных средств.

К несчастью для Путина, его пиар-акция невиданной щедрости по отношению к Дагестану совпала с обвалом российской экономики. Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-июнь сократились на 47%. Правительство Мишустина проводит первое урезание бюджета на 10% для всех сфер, кроме военных и силовиков. Предлагается потуже затянуть пояса, ведь происходит обвал рубля по отношению к вражеским валютам. Соответственно, ожидается рост цен на все товары на 5-6% в месяц, т.к. импорт составляет 60% рынка, а при производстве почти всего "отечественного" используются иностранные составляющие и оборудование. Ещё никогда Путину не приходилось вести предвыборные мероприятия, находясь по самую макушку в известной дурно пахнущей субстанции.

За 500 дней вторжения произошло тотальное обнуление международного имиджа России. Сотрясение ядерной дубиной в статьях Медведева – самое достоверное подтверждение краха всех российских глобальных амбиций. Страну опустили до уровня сателлита Китая, что будет иметь тяжелейшие последствия для ее экономики и экологии. Ежели Путин останется у руля, то воинствующая архаизация доведет россиян до пещерной дикости. Если, конечно, во всероссийском могильнике останется хоть что-то имеющее признаки живого.