Абзелиловском районе Башкирии, РФ, 8 июня прошел ураган. Несколько смерчей торнадо продолжались считанные минуты, но ветер успел наломать десятки железобетонных столбов, изуродовать машины и т.д.

Однако пострадавших нет, заявили российские спасатели. Вопреки своим словам, они показали несколько фотографий с последствиями стихии и добавили, что в результате многочисленных повреждений линий электропередач в районе произошло отключение электроснабжения.

Местные жители рассказывают, что смерчи торнадо прошли мимо поселка Целинного. Если бы смерч не обошел населенный пункт, последствия были бы более разрушительными.

В Халилове, что недалеко от Целинного, как говорят местные жители, выпал град размером с куриное яйцо.

Ветер также там перевернул грузовик. Как рассказал водитель грузовика, как раз на полпути между Халиловым и Целинным "торнадо зацепило авто и несколько раз перевернуло".

Власти Абзелиловского района официально сообщили, что ветром снесло восемь железобетонных столбов, сорвало крышу, обшивку и информационный стенд на заправке. Чиновники рангом выше посчитали, что смерч в Башкирии свалил 29 столбов и "крыши частных жилищ".

В настоящее время местные власти "оперативно устраняют последствия торнадо". Пока об "украинском следе" в непогоде башкиры не говорили, но это, пожалуй, еще впереди.

Напомним, например, как в РФ заявили, что якобы уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии – то есть более чем за тысячу километров от Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Забайкалье и Бурятии уже ввели режим ЧС федерального уровня из-за массированных лесных пожаров.

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