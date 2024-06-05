"Россию 8 лет водили за нос": Путин снова пожаловался, что его обманули, и заявил, что не нападал на Украину. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин 5 июня выступил перед информагентствами, пожаловавшись на Украину и Запад. Он шестой раз за этот год заявил, что РФ якобы целых восемь лет "водили за нос" с Минскими соглашениями, Россия на Украину "не нападала" и западным государствам "не угрожала".

Новую порцию пропаганды от т.н. президента активно растиражировали российские СМИ. Мероприятие организовали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Туда явились представители Германии, Италии, Испании, Ирана, Японии, Турции, Азербайджана, Беларуси, Северной Кореи, Казахстана и Узбекистана.

Что выдал Путин об Украине и войне

По его утверждению, "Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует". Америку волнует только собственное величие и лидерство, поэтому она и не хочет, чтобы Россия достигла какого бы то ни было успеха.

Политика США в отношении РФ и Украины может поменяться, если в Вашингтоне после выборов "будут думать об укреплении страны, а не о гегемонии".

Диктатор размечтался о том, что Штаты "будут терпеть" президента Украины Владимира Зеленского до весны 2025 года, а потом "поменяют". Мол, уже есть несколько кандидатур на замену.

Интересно, что Путин в начале конференции заверял, что Москва "никому не угрожает, тем более главам других государств, это моветон". К примеру, никто "не угрожал" канцлеру Германии Олафу Шольцу, хотя его страна поставляла ВСУ оружие.

Позже глава Кремля, видимо, забыл этот тезис. И сказал, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, предоставляющим оружие Украине.

Он "предупредил", что удары по РФ при участии стран Запада будут рассматриваться как прямая война против Российской Федерации.

Агрессию против Украины Путин снова попытался оправдать событиями на Донбассе и "госпереворотом" (так пропаганда называет Революцию Достоинства). Майдан, по его мнению, это "начало войны" (кстати, Путин использовал именно слово война).

Преступник цинично заявил, что Россия якобы не напала на Украину, а "защищалась" и имела право оказать помощь "республикам" Донбасса. Более того – государство-агрессор с 2024 года якобы предприняло все попытки, чтобы "урегулировать украинский конфликт мирным путем".

Путин сказал, что на Донбассе проливалась "русская кровь" и это "не водичка", чтобы Москва могла закрыть на это глаза. А признание "ДНР" и "ЛНР" якобы не нарушало международное право.

Военную помощь Украине незаконный "президент" РФ назвал опасным шагом. Мол, из-за предоставления ВСУ немецких танков у российского общества, хорошо относившегося к Германии, был "морально-этический шок". Это разрушает отношения между Москвой и Берлином.

"Теперь, когда говорят, что сейчас еще [у Киева появятся] какие-то ракеты, которые смогут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения", – пообещал Путин.

Он обвинил ФРГ в том, что после Второй мировой войны она "никогда не была полностью суверенной", никто в нынешнем немецком руководстве не защищает интересы народа, и вообще – уровень профессиональной подготовки людей, принимающих решения на Западе, оставляет желать лучшего.

Впрочем, Путин признался, что у него в Германии немало "надежных друзей", он старается не подвергать их опасности.

Высказался диктатор и непосредственно о "СВО". Он заверил, что безвозвратные потери России якобы в пять раз меньше, чем украинские. И даже назвал какие-то цифры. По его утверждению, в украинском плену находится 1 348 россиян, в российском плену – 6 465 украинских военных. Мол, Силы обороны теряют убитыми и ранеными 50 тысяч человек в месяц и за этот же период мобилизуют около 30 тысяч.

Путин похвастался, что потери в Украине якобы несут "западные советники и инструкторы", но умалчивают это. То есть, 71-летнему диктатору уже привиделось присутствие западных военных на территории Украины.

Он в целом поддерживает т.н. стамбульские договоренности. Главарь РФ призвал всех не мешать возможному мирному процессу. Якобы боевые действия в Украине могут прекратиться через два-три месяца, "как только США перестанут поставлять туда оружие".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Путин во время публичных мероприятий на открытом воздухе начал носить бронежилет. Сделал он это по рекомендации спецслужб, которые решили беспрецедентно усилить и до того высокий уровень охраны диктатора, заявили ранее в The Moscow Times.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!